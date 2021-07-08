/639626/رسميا-أولمبياد-طوكيو-2020-بدون-حضور-جماهير-والسبب
كشفت اللجنة المنظمة بأولمبياد طوكيو 2020 عن موقف الحضور الجماهيري خلال منافسات أولمبياد طوكيو والمقرر إنطلاقها في بدايات النصف الأخير من الشهر الجاري بالعاصمة اليابانية، ويرصد دوت الخليج أخر تطورات الحضور الجماهيري.
وأكدت اللجنة الأولمبية اليابانية، إقامة أولمبياد طوكيو 2020 بدون حضور جماهيري خلال جميع المنافسات وذلك تطبيقا لفرض حالة الطؤاري في البلاد ، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة المستصيفة.
رسميا.. أولمبياد طوكيو 2020 بدون حضور جماهير والسبب !!
أكد يوشيهيدي سوجا رئيس الوزراء الياباني، أن فرض حالة طوارئ يبدء في البلاد من الإثنين المقبل قبل 10 أيام فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020 وبالتالي لن يكون هناك حضور جماهيري في دورة الألعاب الأولمبية.
بعثة مصر في أولمبياد طوكيو
وكشفت اللجنة الأولمبية المصرية عن جميع الأسماء في البعثة المتوجهة لأولمبياد طوكيو ، والمقرر إنطلاقها عقب منتصف الشهر المقبل ، ومن المقرر أن تعقد الأولمبية مؤتمرا صحفيا للكشف عن المسافرين وتفاصيل البعثة. كرة القدم : محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي كرة اليد : كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل الخماسي الحديث : أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل السباحة : علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش الغطس: مهاب مهيمن – مها عبدالسلام السلاح : فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة ندى حافظ .. سلاح السيف محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة
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