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رسميا.. أولمبياد طوكيو 2020 بدون حضور جماهير والسبب !!

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محمود الجنايني 0 تبليغ

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كشفت اللجنة المنظمة بأولمبياد طوكيو 2020 عن موقف الحضور الجماهيري خلال منافسات أولمبياد طوكيو والمقرر إنطلاقها في بدايات النصف الأخير من الشهر الجاري بالعاصمة اليابانية، ويرصد دوت الخليج أخر تطورات الحضور الجماهيري.  

وأكدت اللجنة الأولمبية اليابانية، إقامة أولمبياد طوكيو 2020  بدون حضور جماهيري خلال جميع المنافسات وذلك تطبيقا لفرض حالة الطؤاري في البلاد ، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة المستصيفة.

رسميا.. أولمبياد طوكيو 2020 بدون حضور جماهير والسبب !!

أكد يوشيهيدي سوجا رئيس الوزراء الياباني، أن فرض حالة طوارئ يبدء في البلاد من الإثنين المقبل قبل 10 أيام فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020 وبالتالي لن يكون هناك حضور جماهيري في دورة الألعاب الأولمبية. 

بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 

وكشفت اللجنة الأولمبية المصرية عن جميع الأسماء في البعثة المتوجهة لأولمبياد طوكيو ، والمقرر إنطلاقها عقب منتصف الشهر المقبل ، ومن المقرر أن تعقد الأولمبية مؤتمرا صحفيا للكشف عن المسافرين وتفاصيل البعثة.  كرة القدم :  محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي  كرة اليد :  كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل الخماسي الحديث :  أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل  السباحة :  علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش  الغطس: مهاب مهيمن – مها عبدالسلام  السلاح :  فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر  فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري  فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة  ندى حافظ .. سلاح السيف  محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة  

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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