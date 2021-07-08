/639624/يورو-2020-هجوم-من-الصحافة-الإيطالية-على-حكم-مباراة-إنجلترا-والدنمارك-أمس-صور

حجز المنتخب الإنجليزي مقعد في نهائي كأس أمم أوروبا 2020، على حساب المنتخب الدنماركي بنتيجة هدفين مقابل هدف، على ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية لندن، بعد انتهاء الوقت الأصلي من عمر المباراة والتوجه للوقت الإضافي، ليحسمها الإنجليزي هاري كين بضربة جزاء في الشوط الأول من الوقت الإضافي.

ويرصد دوت الخليج أبرز التعليقات التي جاءت علي فوز إنجلترا أمام المنتخب الدنماركي في نصف نهائي اليورو.

هاجمت صحيفة الكوريري الإيطالي في عدد اليوم الخميس في خلاف نشرتها فوز المنتخب الإنجليزي، وحكم المباراة بعدم صحة ركلة الجزاء الحاسمة في المباراة والوحيده لرحيم ستيرلينج، وكتبت فيها “ساوثجيت إلى النهائي بفضل التحكيم”.

سقط رحيم ستيرلينج مهاجم المنتخب البريطاني في الدقيقة الـ 104 من عمر اللقاء، بعد لمسة من مدافع المنتخب الدنماركي داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها الهولندي داني ماكيلي حكم المباراة ركلة جزاء، وينفذها هاري كين قائد الإنجليز في المباراة، ويتصدي لها كاسبر شمايكل، وترتد منه لتصل لكين ويسكنها الشباك علي يمين كاسبر، ويحسم اللقاء بهذا الهدف.

أهداف المباراة

ضرب المنتخب الدنماركي بالهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الثلاثون من عمر المباراة من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للدنمارك عن طريق ميكيل دامسجارد بتسديدة يمينية سكنت أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى بشكل مستحيل على الحارس جوردان بيكفورد.

نيران صديقة

ضرب المنتخب الدنماركي بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر المباراة ولكن في شباكة توغل مميز من بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا داخل يسار منطقة الجزاء خلف مدافعي الدنمارك أنهاه بعرضية أرضية قوية أخطأها المدافع سيمون كيير بشكل فادح ووضع الكرة داخل شباك الحارس كاسبر شمايكل.

الهدف القاتل للمباراة

وجاء الهدف القاتل والحاسم للقاء في الدقيقة الخامسة عشر من الوقت الإضافي عن طريق هاري كين ، من خلال تنفيذ سئ لركلة الجزاء عن طريق هاري كين بتسديدة في الزاوية اليسرى للمرمى توقعها الحارس كاسبر شمايكل بشكل صحيح ونجح في التصدي لها إلا أن الكرة ارتدت مجددا باتجاه هاري كين الذي لم يجد أي صعوبة في وضعها داخل الشباك.