ياسمين عبدالعزيز تعود للسينما بفيلم «وكل مانفترس»

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تستعد الفنانة ياسمين عبد العزيز للعودة لعالم السينما والأفلام الكوميدية بعد غياب دام 3 أعوام منذ أن قدمت فيلم «الأبلة طمطم»من إخراج على إدريس.

دوت الخليج يكشف عودة الفنانة ياسمين عبدالعزيز للكوميديا

اقتربت الفنانة ياسمين عبدالعزيز من التوقيع على فيلم بعنوان “وكل ما نفترس” مع احدى شركات الإنتاج التي قدمت من خلالها انجح افلامها بدور العرض السينمائي، كما تفاضل عبدالعزيز بين هذا العمل وبين فيلم “حظاظا بظاظا” كاسم مبدئي ومن المقرر عرض أحدهما خلال العام المقبل.

وكانت ستقدم ياسمين عبد العزيز فيلم كوميدي بالتعاون مع المخرج سامح عبدالعزيز، ولكن لم يتم استكماله بعد بسبب انشغال الطرفين بأعمالهما الرمضانية.

ياسمين عبد العزيز تتألق في مسلسل

وتألقت ياسمين عبدالعزيز بجانب زوجها الفنان أحمد العوضي في مسلسلهم الدارمي "اللي مالوش كبير" الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني لهذا العام، وحقق نجاحًا ملحوظًا واستطاعا من خلاله إبراز انسجامهم وقصة حبهم للجمهور، ويشاركها في البطولة كلًا من خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبدالغني، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

قصة فيلم الأبلة طمطم لياسمين عبدالعزيز

تدور أحداث فيلم الأبلة طمطم حول أستاذة موسيقى تعمل في مدرسة خاصة اسمها "طم طم" معروفة بشخصيتها الضعيفة أمام الطلبة وخوفها الدائم، بالإضافة إلى ترددها في اتخاذ القرارات، مما يدخلها في مشاكل مع الطلاب وأهاليهم وإدارة المدرسة والمدرسين. تتصاعد أحداث الفيلم عندما يحدث هروب لمجموعة من المساجين بقيادة بيومي فؤاد من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجأون بأنهم داخل المدرسة، ليقرروا محاولة احتلالها حتى أشعار آخر، في ظل مقاومة من "الأبلة طم طم" التي تُجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز والظابط حمدي الميرغني الذي يحاول إلقاء القبض على بيومي وعصابته بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأطفال الذين تحدث بينهم وبين العصابة الكثير من المواقف الكوميدية.

فيلم الابلة طمطم من بطولة الفنان شادي ألفونس، وياسمين عبد العزيز، خالد منصور، سامي مغاوري، مصطفى أبو سريع أيمن وتار الذي قام أيضاً بتأليف العمل، وإخراج على إدريس، وتم طرحه في موسم عيدالفطر 2018.