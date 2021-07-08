انت الان تتابع تفاصيل خبر كتالوج عروض كازيون اليوم 8 يوليو حتي 11/7/2021 للاجهزة الكهربائية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كازيون لشهر يوليو صيف 2021, باتت من أقوي عروض هذا الموسم، حيث تتميز بشمولها العديد من المنتجات والادوات الهامة، والأجهزة الكهربائية كذلك. تسري العروض من اليوم الخميس 8 يوليو ، وحتي 11 يوليو, وذلك مانشر عبر الصفحة الرسمية لكازيون على “فيس بوك، وتنتهي في حالة نفاذ الكميات. جدير بالذكر أنه تتضمن عروض “Kazyon”، نظام تقسيط مميز، يناسب شريحة واسعة من المواطنين، كما تصاحبها عروض أسعار وخصومات هائلة والتي قد تتخطي الـ 50% على بعضها.

دليل عروض كازيون ماركت 2021

تمتاز “كازيون” عن منافسيها من الأسواق المحلية، تقدمها مجلة عروض أسبوعية، بها الكثير من المواد السلعية والمنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وتشتمل كذلك على مختلف اجهزة التبريد، والتي هي من أهمها لهذا الموسم، مثل؛ التكييفات والمراوح. وتحتوي أيضاً على الأجهزة الذكية، مثل؛ الموبايلات، والشاشات، والتي تتمثل في:

– المعكرونة، والأرز البسمتي والصلصة.

– فراخ مجمدة من الوطنية.

– الكفتة والفراخ المخلية، والبيرجر ومستلزماته.

– التونة والعديد من المعلبات.

– الألبان، مثل؛ الجبن والحليب.

– السمن والزيوت بأجود الأنواع.

– الشيكولاتات، والمياه الغازية، والمياة المعدنية.

– منتجات تنظيف الملابس والاسطح منها؛ برسيل وبونكس.

– مستلزمات المدارس، والاطفال.

– أدوات شخصية، رجالي/ حريمي.

– الأجهزة الكهربائية منها؛ الشاشات، والتكييفات، والبوتجازات، والثلاجات.

وغيرها من مختلف الأدوات والأجهزة الكهربائية، والتي تتضمنها مجلة عروض كازيون 2021. ووتجدر الاشارة أنه هناك عروض أخري قوية لهذا الموسم، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، منها؛ عروض كارفور، وعروض رنين، والآن يمكنك متابعة مجلة العروض المقدمة من كازيون وهي؛

قسّط ووفر مع كازيون

أعلن كازيون ماركت عن نظام تقسيط، لحاملي البطاقات الائتمانية، والتي يمكنك من خلالها دفع الأقساط الشهرية، والتسوق بها، أواختيار نظام تقسيط كازيون، والذي يكون لمدة 6 أشهر بدون فوائد.

– وللمعرفة تفاصيل اكثر يمكن الاتصال على رقم؛ 19609, والتواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء.