ريم مصطفى تعمل في كبارية بمسلسل «الثمانية»

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استهلت الفنانة المصرية ريم مصطفى في تصوير أولى مشاهدها بمسلسل «الثمانية»، المقرر طرحه قريبًا على منصة «شاهد» الرقمية.

دوت الخليج يرصد طبيعة الدور الذي تلعبه الفنانة ريم مصطفى في مسلسل «الثمانية»

شخصية ريم مصطفى في مسلسل الثمانية

وعلم دوت الخليج أن ريم مصطفى تجسد خلال أحداث مسلسل «الثمانية» شخصية فتاة تعمل في كباريه، وتتعرف على أحد الأشخاص الذين يترددون إلى الكباريه.

ويعد مسلسل «الثمانية» أولى الأعمال الفنية التي ألفها المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشارك بالعمل عدد كبير من الفنانين الكبار على مستوى مصر والوطن العربي.

صناع عمل مسلسل الثمانية

ويشار في بطولته آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

ومن المقرر تصويره خلال شهر يوليو المقبل على أن يعرض في موعد قريب إذ تحتوى عدد حلقاته على ثمانية حلقات فقط.

ريم مصطفى تخوض تجربة جديدة بمسرحية «لما الرجالة تفك»

ومن ناحية أخرى تخوض الفنانة ريم مصطفى تجربة المسرح لأول مرة، بمسرحية «لما الرجالة تفك»، ويعد هذا العمل الفنى هو التعاون الثانى لأكرم حسنى وأحمد أمين وذلك بعدما قدما سويًا مسلسل الوصية في شهر رمضان 2018، وشارك في بطولته ريم مصطفى وبيومي فؤاد وخالد كمال وعارفة عبد الرسول وأحمد حلاوة ومحمد جمعة وعدد من ضيوف الشرف وكان من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.