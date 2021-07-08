علاء عابد: الجهود المبذولة في قطاع النقل والمواصلات بجنوب سيناء أحدثت نقله نوعية بالمدينة«صور»

/639603/علاء-عابد الجهود المبذولة-في-قطاع-النقل-والمواصلات-بجنوب-سيناء-أحدثت-نقله-نوعية-بالمدينةصور

أشاد الوفد البرلماني للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال الجولة التفقدية اليوم الأحد لمشروعات الطرق بمحافظة جنوب سيناء، بالجهود المبذولة في تطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ، كاحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدينة في مجال الطرق والكباري.

وحرص "عابد" علي لقاء العمال خلال تفقد مشروع تطوير الطريق الدائري، ليثني علي جهودهم دورهم في بناء هذا المشروع القومي، حيث قال لهم : " أنتم عاملين زي الجندي اللي واقف علي الجبهة، تحيه لكم، الطريق دا هيسهل كثير علي الناس كثير ويمنع الحوادث، وهي دي مصر الحديثه"

وأكد عابد علي الجهود الواسعه المبذولة في قطاع النقل والمواصلات بمحافظة جنوب سيناء، والتي احدثت نقله نوعية بالمدينة، والتي تكشف عن مصر الجديدة، حيث تم اختصار زمن السفر من القاهرة لشرم الشيوخ بواقع 4 ساعات بدل من 12 ساعه سابقا.

ووجه عابد الشكر لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، علي الجهود المبذولة في تطوير مدينة شرم الشيخ السياحية، لاسيما في قطاع النقل والمواصلات.

ومن جانبه قال النائب خالد عبد المولي ، إن ما يتم من استثمارت في مجال الطرق بمدينة شرم الشيخ، مطمئن جدا ، للعائد الاستثماري المباشر وغير المباشر وفي ظل توجه الدوله المصرية لجذب السياحه الداخلية والخارجية.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء ، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق امين اللجنه .