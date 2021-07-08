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إعلام النواب في ضيافة المفكر مصطفي الفقي في مكتبة الإسكندرية «صور»

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التقي وفد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي، مدير مكتبه الإسكندرية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة وفداعلام البرلمان لمكتبة الاسكندرية 

واستقبل مدير مكتبه الاسكندرية الدكتور مصطفى الفقي الوفد بمكتبه ثم اصطحب الوفد البرلماني للبهو في جلسة نقاشية حوارية عن تاريخ المكتبه والمشاريعها وأقسامها  .

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مكتبة الاسكندرية 

وتفقد الوفد البرلماني من لجنه الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اروقه مكتبة الإسكندرية وبعض معارضها وأقسامها علي رأسهم قسم ترميم المخطوطات الأثرية والنادرة المتعلقة بتاريخ مصر علي كافة العصور واستمع الوفد البرلماني في شرح مفصل عن عمل قسم ترميم المخطوطات وكيفية تنمية مهارة المرمم الذي تساعده المكتبه في إنجاز عمله وتغطيه كافة الدعم في مجال الترميم من ورش عمل ومحاضرات .

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ومن جانبهم أعرب وفد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن امتنانهم بأعمال انشطة مكتبة الاسكندرية العريقة، التي تحتوي علي تاريخ مصر وصرح علمي عالمي علي طراز فريد . 

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وضم الوفد البرلماني من لجنه الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنه والنائبه نشوي الديب والنائبة امل سلامه والنائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة مني عمر  والنائبه رانيا الجزايرلي والنائبة شيماء حلاوة.

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قد وصل الي الاسكندرية وفد برلماني من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنه، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتفقد عدد من المناطق الأثرية في محافظة الاسكندرية علي مدار اربع ايام التقي خلالها الوفد بمحافظ الإسكندرية، ووزيرة الثقافة والمسؤولين عن المواقع الأثرية في المحافظة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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