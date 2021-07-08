/639601/عاجل--ماراثون-الثانوية-العامة-تفاصيل-خطة-الداخلية-لتأمين-الامتحانات

أنهت أجهزة وزارة الداخلية إستعدادتها لتأمين إمتحانات الثانوية العامة المقرر لها 10 الجارى للعام الدراسى 2020/2021 .. وذلك بإعتماد خطط التأمين التى تشمل الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحان وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الإمتحانات إلى مقر اللجان.. وتعيين تمركزات أمنية ثابته أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون ، ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس " كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

خطة تأمين كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الإمتحانات . المحافظات وقد قام مديري الأمن على مستوى الجمهورية بتفقد محيط لجان الإمتحانات، والتأكد من جاهزية وإستعداد كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين.. والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الإمتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم ، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الإمتحانات.

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