/639596/عبلة-الألفي-توقع-اتفاقية-تعاون-مع-جامعة-الفيوم-لتنمية-الأسرة-المصرية

تماشيا مع استراتيجية مصر ٢٠٢٥ لبناء الإنسان..

وقعت النائبة الدكتورة عبلة الألفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وعضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اتفاقية تعاون تهدف إلى تدريب مقدمي المشورة الأسرية للعمل على تنمية الأسرة المصرية، مع جامعة الفيوم، بحضور الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتورة صفاء أحمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اتفاقية التعاون بين الجمعية المصرية لاعضاء الكلية الملكية البريطانية وجامعة الفيوم

اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم و اعضاء الكلية البريطانية لطب الاطفال

وأوضحت الدكتورة عبلة الالفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن بنود اتفاق التعاون تهدف إلى توفير فريق كبير من مقدمي المشورة المدربين، من خلال تدريب عدد من طالبات السنوات النهائية بالجامعات بكلية التربية للطفولة المبكرة، على تقديم المشورة الأسرية بنظام التدريب المختلط، وتكليفهم بالعمل مع الأسر المحيطة بمحل إقامتهن حسب برنامج مدروس ومتابعة مستمرة ولصيقة.

جامعة الفيوم

وأشارت الدكتورة النائبة عبلة الالفي، عضو مجلس النواب،أن الجمعية تقوم بالمشاركة مع هيئة التدريس بالكليه بتطوير المادة العلمية ،إضافة إلى تدريب المدربين من أعضاء هيئة التدريس نظريًّا وعمليًّا، والإشراف على الزيارات المنزلية للأسر، فضلا عن العمل على توفير مقرات مجهزة بالتعاون مع المجتمع المدني بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم لتقديم المشورة الأسرية.

وأضافت، أن هذا العمل الطموح هو أحد أنشطة الجمعية للمساهمة في تحقيق استراتيجية مصر 2025 والمساهمة في بناء الإنسان من أجل تحقيق نهضة هائلة في مصر.

وشهد على توقيع الاتفاقية أيضا الدكتور إكرام مجاور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبتسام عبد الله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد محمود، مدير مركز الخدمة العامة بالكلية، والدكتورة أميرة هريدي، مدير مشروع مقدمي المشورة بالجمعية.