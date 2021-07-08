/639593/البرلمان-يناقش-تعديلات-مستقبل-وطن-للائحة-الداخلية-وتغليظ-عقوبة-التحرش-الأحد-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل نظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.

كما تشهد أيضا مناقشة تقرير لجنةالشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب/أشرف رشادو(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. كما تشهد الجلسة يوم الاثنين، أخذ الرأى النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ومشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، بشأن فصل الموظف الإخواني.

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