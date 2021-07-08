رجال الأعمال تعقد ندوة لمناقشة فرص الاستثمار مع غرفة التجارة الكورية

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته الافتتاحية، أكد السفير هونج على الإمكانات الهائلة المتاحة لمجتمع الأعمال الكورى فى مصر، مشيرًا إلى أن مصر هى الوجهة الاستثمارية الرئيسية لكوريا فى إفريقيا حيث تعمل كبرى الشركات الكورية بنجاح فى مصر وتقوم بتصدير المنتجات المصنوعة فى مصر إلى دول مختلفة، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين.

وأضاف، أنه لا يزال هناك المزيد الذى يتعين القيام به لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين كوريا ومصر، مشيرا إلى المناقشات الجارية لتوطين صناعة السكك الحديدية فى مصر بالتعاون بين شركة هيونداى روتيم والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC).

وأكد أن هذا التعاون لن يسمح فقط بمشاركة الخبرات الكورية والتكنولوجيا مع مصر، بل سيساعد مصر أيضًا على أن تصبح مركزًا لصادرات عربات السكك الحديدية إلى المنطقة، فضلًا عن خلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين.

وأضاف السفير هونج أنه إدراكًا لأهمية تسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين، هناك مناقشات حالية مع الزملاء فى الحكومة المصرية لبدء دراسة جدوى حول اتفاقية شراكة اقتصادية بين كوريا ومصر.

وأشار إلى أن اختيار الحكومة الكورية لمصر كدولة استراتيجية ذات أولوية للمساعدات الإنمائية الرسمية للسنوات الخمس المقبلة من 2021 إلى 2025 سيساعد فى توسيع التعاون متبادل المنفعة بين مجتمعات الأعمال فى كلا البلدين.

وقال السفير هونج، إن آفاق الشراكة بين كوريا ومصر يمكن توسيعها من خلال التعاون الثلاثى، بحيث يمكن للبلدين العمل بشكل مشترك للنفاذ إلى أسواق دول ثالثة بمنتجات تجمع بين التكنولوجيا الكورية والتصنيع المحلى فى مصر.

كما سلط السفير هونج الضوء على الدور المحورى الذى يمكن أن يلعبه مجتمع الأعمال فى تعزيز التعاون الثنائي، والاستفادة من البيئة القانونية والمؤسسية الودية التى تعمل الحكومتان على تأسيسها. وأعرب السفير عن أمله فى أن تكون هذه الندوة فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر وفتح آفاق جديدة لشراكة ناجحة بين كوريا ومصر.

من جانبه، قال تايهى وو، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، إن الغرفة تعمل على دفع التعاون مع مصر والحفاظ على زخم التعاون الثنائي. وقال إن مصر تخلق بيئة مواتية للشركات من خلال إصلاحاتها الاقتصادية الجريئة، مضيفًا أن هذه الندوة التوعوية عبر الإنترنت ستساعد رجال الأعمال الكوريين على فهم أفضل للتطورات فى السوق المصرى.

وأكد جو سى بو، رئيس مجلس الأعمال الكورى المصرى، على ضرورة إزالة الحواجز التجارية واللوائح غير الضرورية التى تعيق التعاون الدولى سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، والذى أصبح ذا أهمية متزايدة مع جائحة كورونا.

وأكد المهندس، خالد نصير رئيس مجلس الأعمال المصرى الكورى، فى الكلمة التى ألقاها بالنيابة عن رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حرص الجمعية ومجلس الأعمال المصرى الكورى على تقديم الدعم اللازم للشركات الكورية المهتمة بالتعاون مع مصر ورجال الأعمال المصريين والمساعدة فى تسهيل أعمالهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا.