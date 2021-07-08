رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى: دعم شعبى للقيادة السياسية فى ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، إنه من الواضح أن العالم غير مدرك مدى تأثير موضوع حيوى مثل المياه على مصير دولة بها أكثر من 100 مليون نسمة يمكن أن يؤدى عدم استقرارها إلى حالة فوضى وعدم استقرار بالمنطقة كلها.





وأضاف سامى، فى تصريحات صحفية، أن "غير متفائل بمجلس الأمن، والعالم فى حالة فوضى وتخبط منذ أزمة كورونا وما قبلها"، متابعا: لسنا دولة صغيرة عندما تتعرض لأزمة يمكن للعالم أن يستوعب مشكلتها من خلال إعادة إعمارها أو امتصاص نزوح جزء من شعبها مثل دول كثيرة صغيرة، عندما تتعثر مصر فالعالم كله سيتأثر معاها.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن "الجانب الإثيوبى يحاول حل مشاكله الداخلية من خلال استخدام أزمة خارجية يمكن حلها سياسيا، باستخدام نعرة قومية وحلول لجأ الكثير من الزعماء الفاشيين لها، وكانت نهايتهم الفشل الذريع، وأن القيادة السياسية فى وضع صعب، وكل الحلول مؤلمة ولكن عندما يكون هناك دعم شعبى فى هذه الأزمات من كافة الأطياف موالاة ومعارضة، فعليها أن تتوكل على الله وتتخذ القرار المصيرى أيا كان تبعاته، لأن الشعب مستعد لتحمل هذه التبعات معاها"، متمنيا من الله أن يهدينا الاختيار الصائب ، وأن يوفقنا فيه وأن يحفظ الأمة من كل سوء.

يذكر أن مجلس الأمن الدولى، يعقد اليوم الخميس، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، وذلك بمشاركة سامح شكرى، وزير الخارجية، الذى سيلقى كلمة مصر فى هذا الخصوص خلال فعاليات الجلسة.

