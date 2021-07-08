زعيم الأغلبية: نفخر دومًا بقواتنا المسلحة الباسلة وقادتها الصادقين المخلصين الأوفياء

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على هامش لقاء الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي

قال النائب أشرف رشاد،زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب،:"نفخر دومًا بقواتنا المسلحة الباسلة وقادتها الصادقين المخلصين الأوفياء الذي يحملون أنبل الرسالات وأقدسها؛ وهي الذود عن الأرض والعرض، ولا يتوانون عن تقديم أرواحهم فداءً لكرامة الوطن وحياة شعبه".

جاء ذلك فى تصريحات له علي الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث تضمنت نشر صورة للنائب أشرف رشاد على هامش لقاء الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، والذي تم منذ أيام. وتضمن حديثه:" ،:"نفخر دومًا بقواتنا المسلحة الباسلة وقادتها الصادقين المخلصين الأوفياء الذي يحملون أنبل الرسالات وأقدسها؛ وهي الذود عن الأرض والعرض، ولا يتوانون عن تقديم أرواحهم فداءً لكرامة الوطن وحياة شعبه..‏‎حفظ الله مصر، وجيش مصر، وقادة جيش مصر وجعلهم دومًا زخرًا ودرعًا وسيفًا لوطننا العزيز".

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