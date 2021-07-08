/639585/تصريحات-مثيرة-من-موسيماني-عن-مستقبله-مع-الأهلي-والدوري-وبطولة-إفريقيا-ماذا-قال

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن مستقبله مع الفريق حال الفشل بالفوز بدوري الأبطال هذا الموسم أمام نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويرصد دوت الخليج تصريحات موسيماني:

وخلال تصريحات له عبر المؤتمر الصحفي لاتحاد صحفيين كرة القدم الجنوب أفريقي قال" أنا علي حافة الهاوية لم أعد في منطقة الراحة هنا في الأهلي ، إذا لم أحقق الفوز ببطولة إفريقيا ببطولة، والدوري المصري، هذا يجعلك تبحث عن مكان اخر ولهذا السبب أنا على حافة الهاوية.

وتابع قائلاً:”مرحباً بكم في العالم الحقيقي لقد واجهة أشياء كهذا في صندواينز، إذا لم احقق الفوز يتم إقالتي علي الفور، لنتحدث بصدق لا أعلم ماذا قد يحدث بشأن الفشل في جنوب إفريقيا لحصد لقب الدوري”.

وأستكمل:” أبطال إفريقيا، لأنها بطولة مختلفة تماماً وصعبة للغاية نادي كايزر تشيفز فريق قوي لديهم جنود حقيقيين، لقد عانوا كثيراً، ولكن نجوا في النهاية وهذا ما حدث أمام سيمبا والوداد ووصلوا للنهائي، يمكنهم العيش في الصحراء لأن لديهم إصرار كبير "

و عن مباراة كايزر تشيفز أختتم حديثة قائلاً: "فريق قوي لديهم جنود حقيقييقن لقد عانوا خلال هذا الموسم، ولكن أستطاعوا ان يحققوا ينجوا في النهاية وهذا ما حدث أمام سيمبا والوداد ووصلوا للنهائي، يمكنهم العيش في الصحراء لأن لديهم إصرار".

موعد مباراة الأهلي

يلتقي النادي الأهلي أمام فريق كايزر تشيفيز ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق المارد الأحمر الفوز علي نظيرة الترجي التونسي وفي هذا الإطار يبحث الكثير عن موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الخميس أمام فريق المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدوري الممتاز.

محمود الخطيب

ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى، ويجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اتصالات مكثفة مع مسؤولي السفارة المصرية بهدف التنسيق للرحلة، والإقامة، وملاعب التدريب وسوف يتدرب الفريق في المغرب يومي 14 و15 علي أحد الملاعب الفرعية، ثم يكون المران الأخير يوم 16 يوليو بملعب مركب محمد الخامس، الذي يستضيف مباراة النهائي الإفريقي، ورصدت إدارة النادى مكافأة خاصة للاعبين فى حالة التتويج باللقب الإفريقي، وذلك بهدف تشجيع اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم قبل اللقاء.

واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، على السفر الى المغرب الثلاثاء المقبل، لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على متن طائرة خاصة.