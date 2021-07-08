/639582/مثقف-وحنين-نيرمين-الفقي-تكشف-عن-مواصفات-فتى-أحلامها

دائمًا ما تكون نيرمين الفقي، محط اهتمام محبيها ومتابعيها، فهي أيقونة للأنوثة والجمال الساحر، وفتاة أحلام الكثير من جيل الشباب، فلا يمكن الحديث عن مقاييس الجمال في ذلك العصر دون ذكر اسمها، فرغم أنها من فاتنات التسعينات، إلا أن عطرها لا يزال يفوح.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز تصريحات نيرمين الفقي، التي تكون موضع بحث جمهورها.

السيرة الذاتية لنرمين الفقي

نيرمين الفقي، ممثلة مصرية الأصل ولدت في الاسكندرية عام 1972، ودرست النجمة المصرية نيرمين الفقي في جامعة الإسكندرية وتخرجت تخصص كلية التجارة واتجهت إلى العمل في مجال الإعلانات التجارية.، وكان أول عمل لها مسلسل «رد قلبي» عام 1998.

مواصفات فتى أحلام نرمين الفقي

كشفت نرمين الفقي عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت إنها تريد فتى أحلامها «مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة» وأضافت: «أنا كامرأة نفسى أحب واتحب وأشعر إن الراجل اللى قدامى بيحبنى بجد وفكرة الارتباط سيباها على ربنا، وعمرى ماحبيت في حياتى».

نيرمين الفقي ترى نفسها رجلًا

أما عن ظاهرة الجمال بالنسبة لها فقالت نرمين، إنها لم تهتم بذلك الأمر وتحب أن تظهر عادية ولا تهتم بالجمال لأنها تراه شيئا نسبيا، وقالت إنها تعاني من انعدام في الثقة لدرجة أنها كانت ترى نفسها رجلا في صغرها وذلك بسبب شقاوتها الزائدة.

علاقة نيرمين الفقي بوالدها

وفجرت نرمين الفقي سر شخصي لأول مرة تعلن عنه، وهو أنها لم تر والدها لمدة 16 عاما، وذلك بسبب هجرته خارج مصر، والمرة الأولى التي رأته فيها كانت تبلغ من العمر 16 عاما، وذلك عندما مرضت والدتها وكانت تشعر بالألم والوجع من هذا الأمر، ولكن أصبحت علاقتهم طيبة مؤخرًا.

عمر نرمين الفقي

كان أولى هذه التصريحات حينما فاجأت نرمين الفقي جمهورها، بالحديث عن عمرها ووزنها بدون تحفظ، كما هو معتاد بين معظم الفنانين، حيث كشفت أن عمرها 48 عاما، وأنها لا توجد لديها أي مشكلة في الكشف عن سنها الحقيقي، خاصة بأن هناك الكثير يتداولون بشكل خاطئ معلومة أنها من مواليد عام 1969.