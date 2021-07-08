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اصدر بنك مصر شهادات عملاء بنك مصر الفائزين بجوائز قيمة كل منها 10 الاف جنيها منذ قليل عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وذلك في سحب 16 يونيو 2021 لشهادات أمان المصريين.

دوت الخليج شهادات عملاء بنك مصر الفائزين بجوائز أمان المصريين شهادات عملاء بنك مصر الفائزين بجوائز قيمة كل منها 10 الاف جنيهًا في سحب 16 يونيو 2021 لشهادات أمان المصريين أصدرت 112 فائز بقيمة 10 الاف جنيه. بنك مصر يعد بنك مصر من أقدم وأعرق البنوك على مستوى جمهورية مصر العربية شهادات عملاء بنك مصر الفائزين بجوائز قيمة كل منها 10 الاف جنيها وله عدد كبير من العملاء المتعاقدين معه.

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