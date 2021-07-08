علاء عابد: الخط الملاحي بين مصر والسعودية والأردن هدفه تنشيط السياحة العربية بمدينة شرم الشيخ«صور»

/639571/علاء-عابد-الخط-الملاحي-بين-مصر-والسعودية-والأردن-هدفه-تنشيط-السياحة-العربية-بمدينة-شرم-الشيخصور

تفقد وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، عدد من مشروعات الطرق الداخلية بمدينة شرم الشيخ والطرق المزمع افتتاحها، بحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي مستشار محافظة جنوب سيناء للمشروعات، اللواء عبد الفتاح حلمي مستشار محافظ جنوب سيناء للإعلام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة لجنة النقل بجنوب سيناء

شبكة الطرق الداخلية بجنوب سيناء

وشملت الجولة التفقدية، شبكة الطرق الداخلية بعضها طرق تم انشائها، ومنها : "نبق الساحلي، السلام، الاوسط، مضمار الهجن، فضلا عن الطرق الجديدة الجاري انشائها، وفي مقدمتها الطرق الدائري من المقرر الافتتاح الرسمي منتصف اغسطس، فضلا عن الكباري والدورنات العلوية، وذلك بقيمة 2 مليار جنية.

خط ملاحي بين مصر والاردن

واصطحب "السولية"، الوفد البرلماني للموقع المقترح للخط الملاحي المزمع انشاءه، ليربط بين مصر والاردن والسعودية بهدف تفعيل السياحة العربية، لافتاً إلي أن التكلفة الكاملة للمشروع لاتزال تحت الدراسة.

تنشيط السياحة

من جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، أهمية الخط الملاحي المزمع إقامته لتنشيط السياحة العربية بمدينة شرم الشيخ،لاسيما وانها مدينه سياحية علي مستوي عالمي وتحتاج لمزيد من الأفكار لتنشيط السياحة بها.

كما تفقد الوفد، طريق نبق السياحي الأمامي والذي يُغذي منطقة نبق السياحية، وذلك بتكلفة 35 مليون جنية، وأكد" السولية" أن الطريق يعد الشريان الرئيسي لكافة التحركات في نبق، ومحور شريان لتنمية المنطقة، وتم تزويدة بلاند سكيب علي الجانبين، وكاميرات مراقبة، يأتي ذلك إلي جانب تفقد طريق الشيخ زايد.

وكان الوفد البرلماني قد استهل زيارته البرلمانية يستهل بلقاء محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ، ومن المتوقع أن تشهد الزيارة تفقد كل من ميناء شرم الشيخ وبعض الطرق الرئيسة والفرعية.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء ، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق أمين اللجنه .