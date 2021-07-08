/639586/السيسى-يوجه-بتحمل-مصر-المساهمات-السنوية-لـ22-دولة-بمنظمة-تنمية-المرأة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه منذ دخول ميثاق "منظمة تنمية المرأة" حيز النفاذ، ومصر لم تدخر جهدًا لدعمها فنيًا ولوجستيًا حتى تبدأ عملها، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهات بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نموًا في المنظمة وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي، وانضمت بالفعل أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.

المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، المنعقد بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الدكتور أحمد يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار رجال الدولة.

النهوض بأحوال المرأة

وأشار إلى أن مصر خصصت باعتبارها دولة المقر مبنى مستقلا متكاملا ومتميزًا به كافة التسهيلات والخدمات، مؤكدًا اهتمامه الشخصي بإنشاء مركز فكر بحثي في إطار هذه المنظمة يضاهي المراكز العالمية لإعداد الدراسات المتعمقة حول كيفية النهوض بأحوال المرأة في عالمنا الإسلامي.

وأبدي الرئيس السيسي تطلعه إلى أن يتم توجيه اهتمام خاص لإيجاد أواصر قوية بين هذه المنظمة الوليدة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، خاصة في إطار منظومة الأمم المتحدة؛ لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة تخدم أهداف المنظمة ومصالح أعضائها.