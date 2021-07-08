هالة زايد تصل جنوب السودان لدعم التعاون بين البلدين فى القطاع الصحى

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه كان فى استقبال الوزيرة والوفد المرافق لها بمطار جوبا، كل من وزيرة الصحة بجنوب السودان، والسفير المصرى لدى جوبا السفير محمد فاتح، والقنصل المصرى لدى جوبا السيد أحمد البكرى.
وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة زيارتها بمستشفى جوبا التعليمى، إذ ستتفقد القافلة الطبية المصرية والتى انطلقت من القاهرة بصحبة شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية يوم الإثنين الماضى، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات للأشقاء فى دولة جنوب السودان، لافتًا إلى أن الوزيرة ستتفقد أيضًا العيادة المصرية فى مدينة جوبا.
وتابع مجاهد أنه من المقرر أيضًا أن تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونظيرتها بدولة جنوب السودان جلسة مباحثات ثنائية لمناقشة سبل التعاون بين البلدين فى القطاع الصحى.
يُذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها أمس الأربعاء، بدولة السودان يرافقها الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ومحمد صبحى معاون وزيرة الصحة والسكان، فى إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الإفريقية لتعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى.
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