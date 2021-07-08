/639569/تحرشوا-بفتاه-أثناء-سيرها-في-الشارع--إحالة-3-شباب-إلى-محكمة-الجنايات-بالغربية

أمر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، اليوم الخميس، بإحالة 3 شباب إلي محكمة الجنايات بتهمة التعدي علي فتاة بالسباب ومحاولة التحرش بها أثناء سيرها في منطقة الجمهورية في المحلة الكبري.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل إحالة 3 شباب إلى محكمة الجنايات بالغربية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة بورود بلاغ من «ع .ا .م»،49 عامًا، سكرتير بالنيابة العام بتعرض ابنته الصغري «ه.ع .ا» 18 عامًا، لواقعة تحرش خلال سيرها بالطريق العام، حيث تطاول عليها 3 شباب وحاولوا مسك يدها وشرعوا في التعدي بالضرب عليها ولكمها في وجهها وإيقافها لمنعها من السير وإغاثة المواطنين لها بمنطقة الجمهورية .

فريق بحث جنائي

وأوصي مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم القبض على المتهمين الثلاثة.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب واقعة التعدي والتحرش بالفتاة بعدما قامت بسبهم ومحاولة الإعتداء عليهم حال سيرها بأحد شوارع منطقة الجمهورية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري بشأن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.