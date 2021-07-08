اتهموه بالتحرش وأُصيب بالبهاق.. أزمات في حياة ملك البوب مايكل جاكسون

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مايكل جاكسون ، كثيرًا ما يتعثر الكائن البشري ويواجه أزمات متباينة الأسباب والأنواع، تجعله عرضه للاكتئاب والإحباط، وفاقدًا للشغف تجاه مجال عمله، ولا سيما مجال الفن والغناء الذي يتطلب ذهن صافي لمزيد من الإبداع، ولكن عندما نذكر من يصمد أمام تلك الأزمات ويتخذ منها دافعًا لإتقان ما يفعله، يأتي اسم مايكل جاكسون، الملقب بملك البوب، في المقدمة ليبهرنا بأعماله الغنائية الرائعة التي حجزت لها مقعدًا في قلوب الجماهير.

دوت الخليج يرصد أبرز الأزمات التي مر بها ملك البوب وأيقونة الموسيقة مايكل جاكسوت في حياته الفنية والشخصية، والتي كان لها دورًا واضحًا في تشكيل شخصيته الفنية.

اتهام مايكل جاكسون بالتحرش الجنسي

بالرغم من ازدهار حياته المهنية بإصدار عدد من الألبومات الأخرى وحصد عدد من جوائز، فضلاً عن الاستحواذ على اهتمام الجمهور، لم تمض الأمور كافة على ما يرام بالنسبة لجاكسون، إذ اتهم اتُهم ملك البوب في عام 1993 بالتحرش جنسياً بصبي يبلغ 13 عاماً من العمر، وأقدمت الشرطة على تفتيش منزله، ولكنها لم تجد ما يُثبت صحة الادعاء.

ووفقًا لموقع الإذاعة الوطنية العامة، وصف جاكسون تجربة تفتيشه بأكثر أزمة مُهينة في حياته، إلا أنه تمكن من إنهاء الأزمة مع أسرة الطفل بعيداً عن ساحة القضاء عبر تسوية مالية تبلغ ملايين الدولارات.

إصابة مايكل جاكسون بمرض البهاق

مع صعود نجومه، واجه مايكل اتهامات أخرى بشأن مظهره، إذ باتت بشرته أقل سُمرة، كما بدأ شكل أنفه في التبدل مع الثمانينيات بعد تعرضه للإصابة أثناء تصوير إعلان تجاري، إلا أن التغيير اُسند إلى جراحات التجميل.

وفي مقابلة مع أوبرا وينفري عام 1993 أفصح جاكسون عن إصابته بمرض البهاق، مشيراً إلى أنه لا يستطيع التحكم في مرضه، لكنه يعمد إلى توحيد لون بشرته باستخدام مواد التجميل مشيراً إلى فخره واعتزازه بهويته كرجل أميركي من أصول أفريقية.

مايكل جاكسون يتعثر ماديًا

ومع بدايات الألفية الثالثة، مرّ جاكسون بأزمة مادية حتى أنه اضطر لإغلاق مزرعته الشهيرة Neverland. وفي عام 2008 لاحت في الأفق بوادر عودته للجمهور بعد أن أطلق نسخة خاصة من أغنية Thriller في الذكرى الـ 25 لإطلاقها أول مرة كما ورد في موقع CBC.

حذف حلقة مايكل جاكسون من مسلسل The Simpsons

إزالة الحلقة الخاصة به من المسلسل الشهير "The Simpsons"، والتي تحمل عنوان "Stark Raving Dad" وكانت من أكثر الحلقات شهرة في المسلسل التلفزيوني، بسبب الأزمة التي جددها الفيلم الوثائقي "Leaving Neverland" حول أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، بشأن تحرشه جنسيًا بالأطفال.

ولايزال نجم البوب الراحل يواجه اتهامات بشأن اعتداءات جنسية على أطفال صغار، الأمر الذي ينفيه محاميه وعائلته.

وفاة مايكل جاكسون

وتوفي مايكل جاكسون عن عمر يناهز 50 عاما في 25 يونيو/ حزيران عام 2009، بعد تناوله جرعة زائدة من مخدر البروبوفول الجراحي في قصره في لوس أنجلوس.

وفي عام 2013، أطلق سراح الطبيب الشخصي لنجم البوب الراحل مايكل جاكسون، كونراد موراي، الذي أدين بالقتل الخطأ لإعطائه جرعة قاتلة من مادة مخدرة للمغني الراحل، بعد أن أمضى نصف عقوبته التي تبلغ مدتها أربع سنوات.