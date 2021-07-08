/639567/الأهلي-يسعى-لمواصلة-انتصاراته-في-مباراة-المقاولون-الليلة

يخوض النادي الأهلي مباراة مهمة في بطولة الدوري الممتاز اليوم الخميس، عندما يحل ضيفا على فريق المقاولون العرب في التاسعة مساء على استاد بترو سبورت، المؤجلة من الأسبوع الـ26 ضمن منافسات المسابقة.

ويرصد دوت الخليج مواجهات الأهلي:

ويسعى الأهليٕ لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة المقاولون اليوم وفي رصيده 45 نقطة جمعها من21 مواجهة بعدما حقق الفوز في 13 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة.

وتعادل في 6 مواجهات أمام :”وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 16 هدف. فيما يدخل المقاولون العرب مباراة اليوم برصيد 29 نقطة جمعها من 26 مباراة بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر في 11 مباراة.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق، لمباراة المقاولون العرب، وضمت 21 لاعبا هم: محمد الشناوي ومحمود وحيد، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف، وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وعقد يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس.

وحرص مدرب الأهلي على الحديث مع اللاعبين عن مواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء الخميس 8-7-2021 في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان موسيماني قد عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران، للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي قام لاعبو الأهلي بتنفيذه أمس ، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على الحديث مع لاعبي الأهلي لتحفيزهم ومطالبتهم بالاستمرار في تحقيق أهداف المرحلة الحالية، بداية من مواجهة المقاولون العرب.

واحتفل لاعبو الاهلي بعيد ميلاد أحمد نبيل كوكا، ومشاركة محمد محمود في جزء من المران الجماعي للفريق.