برلمانية ترفض تغير لون التاكسي بالأسكندرية «صور »

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تفقد وفد برلماني من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنه، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد من المناطق الأثرية في محافظة الاسكندرية علي مدار اربع ايام التقي خلالها الوفد بمحافظ الإسكندرية، ووزيرة الثقافة والمسؤولين عن المواقع الأثرية في المحافظة.

مشروع الهوية البصرية

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائبة رانيه الجزايرلي بعدم تغيير لون التاكسي السكندري

طالبت النائبة رانيه الجزايرلي، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بعدم تغيير لون التاكسى السكندرى فى عملية تطبيق الهوية البصرية، مؤكدة على ضرورة عرض بعض المقتنيات الاثرية الموجودة فى المخازن بميادين المحافظة، على أن تعمم بعد ذلك فى المحافظات، موجهة الشكر لمحافظ الإسكندرية لمجهوداته وتواصله الدائم مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وضم الوفد البرلماني من لجنه الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة و عضو تنسيقية شباب الاحزاب ،والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنة، والنائبة نشوي الديب، والنائبة امل سلامة، والنائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة شيماء حلاوة والنائبة فاطمة حسن .

المنشآت التراثية

هذا وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن ملف التراث من أهم الملفات التى تتبناها المحافظة، مشيرا إلى وجود ١١٣٥ منشأه تراثية بالإسكندرية عبارة عن ڤلل ومنازل ومدارس ومنشآت.

منطقة القبر

وأوضح محافظ الإسكندرية، خلال استقباله أمس وفد برلمانى من لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضور احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، والدكتور مؤمن زكريا استشاري مشروع تطوير المتحف اليونانى، والدكتور اسامه طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية، والقبطية والعقيد هشام سمير مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع المشروعات، ومحمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، أن المحافظة قامت بجهد كبير لتطوير منطقة أبومينا الأثرية، حيث تم إزالة الحشائش ومهدنا طريق بطول ١٥٠٠ متر وعرض ٩ متر.

الاسكندرية عاصمة الثقافات

ولفت المحافظ إلى إنارة منطقة القبر من خلال تركيب٦٠ من الأعمدة الكهربائية،حفاظا على التراث خاصة وأن المكان مدرج من قبل اليونيسكو ،مشيرا إلى إن الإسكندرية عاصمة الثقافات والحضارات، مؤكدا أن شارع النادى الدنيالى اقدم شارع فى العالم.

وأشار اللواء محمد الشريف،محافظ الاسكندرية، انه يوجد العديد من المشروعات فى الاسكندرية ونعمل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يتابع العمل على مدار الساعة لكى تصبح الإسكندرية مدينة سياحية عالمية، من خلال تطوير المنتزه والمعمورة والمشروعات القائمه على اطراف الإسكندرية،كما نراعى الحفاظ على الآثار والتراث، مشيرا الى أن محور التعمير الموازى للطريق الدولى الساحلى سيخفف زحام ٥ مليون ونصف مواطن، إضافة إلى محور المحمودية وحل ازماتمرورية يوميه .

وتابع اللواء محمد الشريف، أن المحافظة حددت ٧ شواطىء للمواطنين بسعر ٥ جنيه للفرد تم تجهيزهم على أعلى المستويات كأماكن للترفيه.

مشروع الهوية البصرية

واستكمل محافظ الإسكندرية إلى مشروع الهوية البصرية الذي تنفذه المحافظة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية بالقاهرة، في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات، مؤكداً أن المشروع يحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية، التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية.