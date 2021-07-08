/639563/ضياء-السيد-تأهل-كايزر-تشيفز-للنهائي-على-حساب-الوداد-المغربي-أمر-مثير-للخوف

تحدث ضياء السيد المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا، أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي محيرة للغاية، وفريق عشوائي.

ويرصد دوت الخليج تصريحات:

وقال ضياء السيد مدرب الأهلي الأسبق عبر إذاعة أون سبورت: "كايزر تشيفز محير عند تحليله، لأنك تشعر أنه فريق عشوائي، لديه لياقة بدنية ويركض لاعبوه خلف الكرة".

وتابع قائلاً "تأهلهم للنهائي على حساب الوداد المغربي أمر مثير للخوف، خاصة أن النهائي من مباراة واحدة".

واختتم قائلاً "المباريات النهائية تكسب ولا تلعب، أنا واثق من موسيماني انه سوف يدير هذه الامور بشكل جيد”.

موعد المباراة

يلتقي النادي الأهلي أمام فريق كايزر تشيفيز ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق المارد الأحمر الفوز علي نظيرة الترجي التونسي وفي هذا الإطار يبحث الكثير عن موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الخميس أمام فريق المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدوري الممتاز.

محمود الخطيب

ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى، ويجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اتصالات مكثفة مع مسؤولي السفارة المصرية بهدف التنسيق للرحلة، والإقامة، وملاعب التدريب وسوف يتدرب الفريق في المغرب يومي 14 و15 علي أحد الملاعب الفرعية، ثم يكون المران الأخير يوم 16 يوليو بملعب مركب محمد الخامس، الذي يستضيف مباراة النهائي الإفريقي، ورصدت إدارة النادى مكافأة خاصة للاعبين فى حالة التتويج باللقب الإفريقي، وذلك بهدف تشجيع اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم قبل اللقاء

واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، على السفر الى المغرب الثلاثاء المقبل، لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على متن طائرة خاصة.