/639561/غادة-علي-تجربة-تنسيقية-شباب-الأحزاب-دليل-قوي-على-تمكين-المرأة-بعهد-الرئيس-السيسي

قالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعتبر مصدر فخر واستعراض لقوة مصر، مشيرة إلى أنه انعكاس حقيقي للتمكين الحقيقي الذي تشهده المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي.

التمكين بكافة المجالات

جاء ذلك خلال إفتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة اليوم، مضيفة أن ما رأته المراة المصرية من اهتمام في عهد الرئيس السيسي يجعلنا نشعر بالفخر ، حيث أن التمكين جاء على كافة المستويات " تمكين سياسي واقتصادي واجتماعي ".

تجربة تنسيقية شباب الأحزاب

واكدت النائبة غادة علي خلال مداخلتها عبر فضائية إكسترا نيوز الفضائية، أن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خير دليل على التمكين الذي شهدته المرأة، موضحة أنه اتاحت الفرص لها بشكل كبير نظرا للإستماع لرأيها والعمل به.

إثبات المرأة المصرية جدارتها بكافة المناصب

واوضحت عضو التنسيقية، أن ما نراه الأن من تمكين للمرأة، يأتي استكمالا لسلسلة الاهتمامات الذي نالته المرأة المصرية سابقا منذ تولي الرئيس السيسي، منوهة إلى أنه المرأة المصرية كانت على قدر المسئولية وأثبتت جدارتها وكفائتها في كافة المناصب والفرص الذي حصلت عليها.

توفير الحماية الإجتماعية

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب النائبة غادة إلى أن المرأة في عهد الرئيس السيسي شغلت المناصب القيادية وتم إصدار تشريعات مناصفة لها، فضلا عن توفير السكن اللائق بها، وتنمية القرى والنجوع ودعم الغارمات.