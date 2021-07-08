نجم الإسماعيلي ينتظم في معسكر المنتخب الأولمبي..تفاصيل

/639560/نجم-الإسماعيلي-ينتظم-في-معسكر-المنتخب-الأولمبيتفاصيل

ينتظم عبدالرحمن مجدي نجم فريق الإسماعيلي، في تدريبات معسكر المنتخب الأولمبي، والذي يقام في القاهرة، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وكان قد قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ضم عبدالرحمن مجدي إلى صفوف المنتخب الأولمبي للمشاركة في النسخة المقبلة من الأولمبياد، ويعرض دوت الخليج جميع أرقامك عبدالرحمن مجدي مع المنتخب:

أرقام عبدالرحمن مجدي مع المنتخب

شارك عبدالرحمن مجدي مع المنتخب الأولمبي في 8 مباريات، لعب من خلالهم 543 دقيقة، ونجح نجم الدراويش في تسجيل هدفين بالإضافة إلى صناعة هدفين. وعلى الجانب الأخر شارك عبدالرحمن مجدي مع فريقه في 89 مباراة، لعب خلالهم 6479 دقيقة، واستطاع تسجيل 14 هدف وصناعة 7 أهداف.

موقف اليابان من أولمبياد طوكيو

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني أعلن صباح اليوم الخميس، عن فرض حالة الطوارئ في مدينة طوكيو، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك قبل افتتاح الأولمبياد بنحو أسبوعين فقط، حيث أنه من المقرر أن تبدأ أولمبياد طوكيو 2021، يوم 22 يوليو الجاري، على أن تنتهي يوم 8 أغسطس المقبل، ووصلت العديد من بعثات المنتخبات المشاركة في هذه النسخة من الأولمبياد استعددا لبدء المنافسات.

يذكر أن شوقي غريب أعلن عن قائمة المنتخب للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وشملت القائمة العديد من المفاجأت، حيث تواجد ثلاث لاعبين فوق السن دون تواجد محمد صلاح من بينهم، واستقر شوقي غريب على اختيار الثلاثة الكبار وهم: محمد الشناوي ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي، كما شهدت القائمة مصطفى محمد وأحمد عبدالقادر، وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 كالتالي:

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال- كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.