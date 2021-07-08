/639558/أيمن-يونس-منتخب-مصر-الأولمبي-قد-يكون-الحصان-الأسود-للبطولة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"شوقى غريب مدرب محنك وصنايعى ولديه أفكار كروية متميزة، وواثق أنه هيكون مفاجأة أوليمبياد طوكيو، وقد يكون الحصان الأسود للبطولة".

وأختتم قائلاً:" شوقى غريب يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين في جميع المراكز، ونثق فيهم وفى قدراتهم الفنية خاصة بعد تميزهم فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر والتى حصدوا لقبها بأداء جميل".

ويخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، غدا الخميس، مرانه الثانى بمعسكره المفتوح استعدادا للسفر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة أسبانيا يوم 22 يوليو الجارى ثم الأرجنتين يوم 25 وأستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات اليوم جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في الأولمبياد، ماعدا لاعبى الأهلى الستة وهم محمد الشناوى وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق وصلاح محسن.

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وكان أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الحصول على المركز الرابع مرتين في أولمبياد 1928 مع المدرب الاسكتلندي جيمس ماكري، وفي دورة 1964 مع اليوغسلافي جوزيف فاندلر

وشارك منتخب مصر لكرة القدم في 11 نسخة بالأولمبياد، وقاده مدربون مصريون في 4 نسخ فقط