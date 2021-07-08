«الشكاوى الحكومية»: تلقينا 103 آلاف طلب واستغاثة خلال يونيو 2021

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة تلقت ورصدت "103" آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يونيو 2021، وتعاملت معها بالتنسيق مع الجهات المعنية فى مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن هذه الجهود تأتى فى إطار حرص الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء على تيسير سبل تلقى شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، والتفاعل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنه تم الانتهاء من مراجعة "98" ألف شكوى وطلب، وتوجيه "78" ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ "20" ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وأنه جار استكمال فحص "5" آلاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها، مضيفا أن نصيب الوزارات بلغ 67% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بينما بلغ نصيب المحافظات 24%، والجامعات 2%، وباقى الجهات الأخرى 7%.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أن فرق العمل بالجهات الحكومية بذلت جهوداً كبيرة لفحص الشكاوى الموجهة لها واتخذت الإجراءات اللازمة لمعالجتها، ومن بين تلك الجهات وزارات الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والأوقاف، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأكد أنها حققت نسب إنجاز عالية فى التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها خلال الشهر، كما حققت محافظات "القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والمنيا، والغربية، وكفر الشيخ، وبنى سويف، وبورسعيد نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، وحققت أيضا جامعات قناة السويس، والقاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، والمنصورة، والزقازيق، وطنطا، وبنها" معدلات متميزة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، بالإضافة إلى نسب الإنجاز المرتفعة وسرعة معالجة وحسم الشكاوى التى حققها كل من البنك المركزى المصرى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وجهاز حماية المستهلك، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، موجها الشكر لكل المسئولين عن الجهات المعنية، الذين يبدون تعاونا كبيرا للتعامل مع شكاوى المواطنين.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن أبرز موضوعات الشكاوى التى تركزت جهود الجهات للاستجابة لها خلال الشهر الماضى تمثلت فى شكاوى الخدمات الصحية، فى ضوء التعليمات المستديمة لرئيس مجلس الوزراء بأن يكون على رأس أولويات عمل المنظومة، تلقى واستقبال ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين فى مجال الصحة، والتنسيق الدائم مع المسئولين فى كل الجهات والمستويات لسرعة حسم تلك الشكاوى والاستغاثات وإزالة أسبابها، وذلك على التوازى مع ما تقوم به الحكومة من جهود وإجراءات لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشيرا إلى أن المنظومة تلقت ورصدت حوالى "13" ألف شكوى واستغاثة فى قطاع الصحة خلال الشهر، حيث تم التعامل معها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية.

ونوه الدكتور طارق الرفاعى بأن الشكاوى والطلبات تضمنت أيضا "7.674" شكوى وطلبا واستفسارا بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس كورونا، بنسبة 60% من الشكاوى والاستفسارات الواردة فى هذا الشأن، والتى تركزت حول مواقع مراكز تلقى اللقاح، وطلبات تغيير موعد أو تأجيل تلقى اللقاح، أو تغيير نوعه، أو مكان تلقى اللقاح، وكذلك طلبات استعجال الحصول عليه، وأيضا شكاوى من تأخر استلام الرسالة النصية لتحديد موعد وأماكن تلقى اللقاح، مؤكداً أنه تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الصحة والسكان التى اضطلعت بمتابعتها مع المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أن عدد الشكاوى التى كان لها أولوية أولى خلال الشهر بلغ "2.896" شكوى واستغاثة لمواطنين من محافظات الجمهورية، والتى تطلبت تدخلا طبيا سريعا بمختلف التخصصات الطبية، ومنها جراحات المخ والأعصاب، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات للأطفال الرضع، وجراحات التجميل والأورام والعظام، وجراحات ومناظير الجهاز الهضمى، وقسطرة القلب، والقسطرة المخية، وجراحات إصلاح التشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال وحديثى الولادة، وتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام، وأدوية الأمراض المناعية النادرة والمزمنة، مؤكداً أن هذه الشكاوى والاستغاثات لاقت استجابات سريعة من القيادات المعنية بأجهزة وهيئات وزارة الصحة والسكان، كما كان للمستشفيات الجامعية دور فى تحقيق استجابات سريعة لحالات المصابين التى تطلبت تعامل المستشفيات الجامعية معها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وفيما يتعلق بالشكاوى والاستغاثات التى تنذر بوقوع ضرر على المواطنين وممتلكاتهم وتتطلب تدخلا سريعا، أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أن المنظومة تلقت "3.827" شكوى واستغاثة طوارئ متنوعة، وقامت بالتعامل معها لدرء المخاطر، ومنها "أعمدة إنارة متهالكة أو آيلة للسقوط - أسلاك كهرباء مكشوفة - كسر مواسير أو تسريب غاز - أغطية بالوعات مفقودة أو تالفة – تلف أو حفر فى بعض الطرق والشوارع - طفح أو انفجار وصلات الصرف الصحى"، موضحا أنه تم توجيه جميع الشكاوى فور تلقيها لفرق التدخل السريع والطوارئ بوزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والنقل، والمحافظات المختصة، والتى قامت باستجابات مميزة لإزالة أسباب بعض تلك الشكاوى ذات الخطورة.

وعلى صعيد الضمان الاجتماعى، أوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن وزارة التضامن الاجتماعى انتهت، خلال شهر يونيو 2021، من بحث ودراسة "5.109" شكاوى، حيث جاء فى مقدمة الاستجابات إصدار وإعادة تفعيل "1.380" كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدى المشروط، بالإضافة إلى إصدار "187" بطاقة من بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات فى هذا الشأن، فى حين تم صرف "150" مساعدة مالية للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعى والجمعيات الأهلية.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعى، أنه فيما يخص الحماية والرعاية الاجتماعية، فقد نجح فريق التدخل السريع المركزى، وفريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابعان لوزارة التضامن الاجتماعى، فى إنقاذ "17" مواطنا بلا مأوى، إذ تم إيداعهم فى دور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقى كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، فى حين تم تقديم مساعدات متنوعة لـ "10" مواطنين بلا مأوى تنوعت بين أغطية ووجبات جافة، بالإضافة إلى إيداع "10" حالات لمواطنين آخرين بلا مأوى بمختلف مستشفيات وزارة الصحة والسكان، من بينهم حالتان تم إيداعهما بمستشفيات الصحة النفسية لتلقى الرعاية الصحية اللازمة حتى تعافيهما تمهيداً لإيداعهما فى دور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهما للشفاء.

وفى السياق ذاته، نوه مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتهت، خلال شهر يونيو 2021، من بحث ودراسة "3.013" شكوى وطلبا واستغاثة، وكان فى مقدمة الاستجابات، إنهاء إجراءات الصرف الفعلى للمستحقات التأمينية لـ115 مواطنا ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، فى حين انتهت الهيئة خلال الشهر ذاته من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لـ 303 مواطنين ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة، وتوجيه العديد من مقدمى الشكاوى لاستكمال المستندات بشأن استحقاقهم الحصول على المعاش.

من جانب آخر، أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أن المنظومة تعاملت مع "10.114" شكوى وطلبا فى قطاع الإسكان خلال الشهر كان من بينها "2.235" شكوى وطلبا حول الوحدات السكنية؛ سواء الإسكان الاجتماعى أو المتوسط، وكذلك استفسارات المواطنين حول كيفية الحصول على تلك الوحدات، أو تأخر استلام الوحدات السكنية، أو شكاوى سوء تشطيب بعض الوحدات السكنية الجديدة عند استلامها، بالإضافة إلى الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأنشطة المخالفة وغير المرخصة، أو شكاوى تغيير نشاط بعض الوحدات السكنية أو الجراجات إلى أنشطة تجارية أو إدارية والتى بلغت "1999" شكوى، و"515" شكوى حول تضرر بعض المواطنين من تعديات البعض الآخر على أملاك الدولة، منها ما هو تحت ولاية المحافظات، ومنها ما تختص به بعض الوزارات كالموارد المائية والرى والنقل وغيرها، أو الأملاك الشخصية للغير، موضحا أنه تم توجيه تلك الشكاوى للوزارات والمحافظات المختصة طبقاً لطبيعة كل منها لسرعة التعامل مع المخالفين، وحسم تلك المخالفات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ وإزالة التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالتعديات فور التحقق من جدية ما ورد بتلك الشكاوى.

وبالنسبة لشكاوى الخدمات والسلع التموينية، نوه مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى تلقى المنظومة "6.347" شكوى وطلبا بشأن بعض الخدمات التموينية، تنوعت بين طلبات تفعيل واستلام البطاقات التموينية، وإعادة أفراد محذوفين عليها، إذ تم التنسيق مع وزارة التموين لسرعة التعامل مع تلك الشكاوى ومتابعة موقف طباعة أو تسليم البطاقات التموينية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى، مضيفا أن الشكاوى الواردة تضمنت أيضا ما يشير إلى تلاعب البعض فى صرف حصص المقررات التموينية، واحتفاظ بعض بدالى التموين ببطاقات الصرف، أو تلاعب بعض أصحاب المخابز فى وزن الخبز المدعم، بالإضافة إلى التلاعب فى أسعار بعض السلع نتيجة عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراجها ضمن حملات التفتيش الدورية بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، وتحرير محاضر بشأن من يثبت ارتكابه أى من المخالفات الواردة بتلك الشكاوى.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعى، إلى الشكاوى الخاصة بخدمات الاتصالات والإنترنت والبريد، منوها بأن المنظومة تقلت "2.280" شكوى وطلبا حول ضعف أو سوء جودة اتصالات المحمول أو خدمة الإنترنت المقدمة من بعض الشركات، بالإضافة إلى بعض الشكاوى الخاصة بانقطاع خدمة التليفون الأرضى أو عدم استقرارها ببعض السنترالات، وكذلك شكاوى ضعف مستوى جودة الخدمات المقدمة ببعض مكاتب البريد، إذ تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى قامت بتوجيه السنترالات لسرعة التعامل معها، إذ تم مراجعة انتظام الخدمة على الخطوط الأرضية، والتأكد من عملها بكفاءة، والتواصل مع مقدمى الشكاوى للتأكد من ذلك، كما تم توجيه الشكاوى الخاصة بشركات المحمول إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لفحصها مع شركات المحمول واتخاذ ما يلزم بشأنها.

على صعيد آخر، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت من بحث ودراسة "831" شكوى وطلبا واستغاثة تتعلق بخدمات الموارد المائية والري، حيث جاء فى مقدمة تلك الاستجابات حسم "119" شكوى واستغاثة بشأن طلب تطهير أو نقص مياه الرى نتيجة بعض المخلفات والقمامة ببعض المجارى المائية الرئيسية التى تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعدين على بعضٍ من هذه المجارى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى حسم "130" شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعى بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعى أن المنظومة تلقت خلال الشهر شكاوى وطلبات المواطنين فى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تعاملت مع "1.788" من بينها "300" شكوى من مواطنين متضررين من التعديات على الأراضى الزراعية سواء بمحاولات التبوير أو البناء عليها، وكذلك "277" طلبا للحصول أو تيسير إجراءات الحصول على قطع أراض زراعية أو حجزها لامتلاكها، وكذلك شكاوى تتعلق بعملية صرف الأسمدة والكيماويات الزراعية، أو بلاغات عن نقصها ببعض الجمعيات الزراعية، موضحاً أنه تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمحافظات والجهات المعنية، التى قامت بدراستها وفحصها والتعامل معها تمهيدا لإزالة أسبابها، وهو ما أسفر عن الاستجابة لـ 847 شكوى، فيما جار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتبقى منها.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى تلقى المنظومة "1.191" شكوى من تضرر بعض المواطنين من التعاملات المالية والقروض مع البنوك وغيرها من الجهات، أبرزها ما يتعلق بالعمليات غير الصحيحة على ماكينات الصراف الآلى "ATM" الخاصة ببعض البنوك والبريد المصري، وشكاوى المواطنين فى الإجراءات البينية المتخذة بين بنكين أو بنك والبريد، موضحاً أنه تم التنسيق بين كل من البنوك المعنية بالشكاوى والبريد المصرى لتذليل العقبات التى تواجه إجراءات رد المبالغ للمواطنين، كما تم التنسيق مع مسئولى الشكاوى بالبنك المركزى لسرعة التفاعل بين البنوك المشرف عليها بشأن هذه العمليات الوارد بشأنها شكاوى، إذ تم معالجة جميع الشكاوى.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعى أن المنظومة واصلت تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء باستقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق "الواتس آب"، ومتابعة شكواهم الخاصة بالإبلاغ عن مناطق تركز تراكمات القمامة والمخلفات فى جميع المحافظات، مشيراً إلى أنها تلقت حوالى "27.305" آلاف رسالة وصورة خلال الشهر لمناطق تركز تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، والتى تم ترجمتها إلى "3.044" شكوى، وتوجيها للجهات المختصة، موضحاً أنه تم الاستجابة لـ 76 % منها، وجار الانتهاء من متابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى، مضيفا أن محافظات "القليوبية، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والبحيرة، والمنيا، والمنوفية، وكفر الشيخ" حققت نسب إنجاز متميزة فى إزالة أسباب تلك الشكاوى.