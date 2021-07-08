إنفوجراف- مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى.. السيسى يتحدث عن تمكين المرأة

جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة فى افتتاح المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، المنعقد بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الدكتور أحمد يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.





وأكد الرئيس، أن مصر حرصت منذ اللحظة الأولى عند وضع خطط عملها وسياساتها فى التعامل مع جائحة كورونا على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعياتها على المرأة، ورصدت لهذا الهدف مخصصات واسعة. وأشار الرئيس إلى أن ذلك الاهتمام تجسد فى تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية للمرأة وتدعيم سبل حمايتها من العنف واستحداث سياسات مالية واقتصادية جديدة وداعمة لسوق العمل من شأنها تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير فرص عمل مناسبة للعناصر النسائية من العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى العمل بقوة فى المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

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