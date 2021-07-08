خلال شهر.. فرق وزارة التضامن تتعامل مع 189 حالة إنسانية

جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير بأن الفريق تعامل مع 189 شكوى سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية تلقاها الفريق من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وأيضًا ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى.

وأوضح التقرير أن الخدمات والتدخلات المقدمة تنوعت ما بين تقديم مساعدات مادية وعينية من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لـ 10 حالات، كما تم إيداع 16 حالة لمواطنين بلا ماوى (مسنين – اطفال) داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية لإعادة التأهيل والدمج بالمجتمع مرة أخرى، بالاضافة إلى التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لإيداع 6 حالات بمستشفيات وزارة الصحة لتلقى كل أوجه الرعاية الصحية، كما تعامل الفريق مع عدة أشخاص بلا مأوى إلا انهم رفضوا الانتقال للاقامة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

يذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومواطنين بلا ماوى على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حساب وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل الاجتماعى.