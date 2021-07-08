صور.. لجنة من التعليم العالى تقيم الإجراءات الاحترازية بجامعة الإسكندرية

وأجرت اللجنة، وفقا لبيان صحفى، زيارة ميدانية للجان الامتحانات بكليات الهندسة والتربية، والصيدلة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة جائحة كورونا، وتوزيع أعمال الملاحظة والتصحيح بشكل الكترونى.
ومن جانبه، أشار الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إلى نجاح الجامعة فى الانتهاء من عملية الامتحانات بصورة مشرفة، وعلى قدر عال من التنظيم والتطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب.
ولفت إلى بدء اتخاذ إجراءات التحول لجامعة ذكية فى جميع المجالات وتحديث البرامج الدراسية بما يتماشى مع مخرجات البحث العلمى واستخدام المنصات الإلكترونية المختلفة.
واستعرض رئيس الجامعة ما يتم داخل المنظومة الطبية بجامعة الإسكندرية وآليات الجامعة، لتأمين الدراسة والامتحانات، فضلا عن طرق الكشف والمتابعة والعزل عند اكتشاف حالات الإصابة.
وبدوره، أشاد مساعد وزير التعليم العالى للمشروعات القومية خلال الزيارة بالتحول الرقمى الكبير بجامعة الإسكندرية وقدرتها على تطبيق نظام التعلم عن بعد online.
رافق اللجنة خلال الزيارة الدكتور فهمى شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالى للصحة العامة، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية، والدكتورة ميرفت قاسم، عميد كلية الصيدلة.
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