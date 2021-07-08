/639546/أحمد-الكاس-يحتفل-بعيد-ميلاد-الـ-56-تعرف-على-تاريخ-الساحر-الأسمر-مع-الزمالك

يكمل أحمد الكاس نجم فريق الزمالك والمنتخب الأولمبي والأول الأسبق، عامه الـ 56، ونجح الساحر الأسمر في حصد العديد من البطولات، مع منتخب مصر وفريق الزمالك، ويعرض دوت الخليج بداية أحمد الكاس مع كرة القدم، وجميع البطولات التي توج بها الساحر الأسمر مع المنتخبين الأولمبي والأول بالإضافة إلى فريق الزمالك:

المشوار الكروي لأحمد الكاس

ولد أحمد الكاس يوم 8 يوليو 1965 بمدينة إسكندرية، ويرجع أصله إلى مدينة النوبة، وبدأت مسيرته الكروية مع النادي الأولمبي، وظهر بصورة جيدة، مما جعله يلفت أنظار مسئولو الزمالك، ثم انضك إلى صفوف القلعة البيضاء.

تألق الساحر الأسمر مع فريق الزمالك واستطاع أن يسجل 107 خلال مشاركته في الدوري المصري، بالإضافة إلى تسجيله لـ 5 أهداف في مشاركته في البطولات الإفريقية، ولعب الكاس بقميص النادي الأولمبي وفريق الزمالك، بالإصافة إلى الاتحاد السكتندري.

بطولات أحمد الكاس

حصل أحمد الكاس على هداف الدوري المصري 3 مرات أثناء مشاركته مع فريق الأولمبي، وتوج الساحر الأسمر مع فريق الزمالك ببطولة كأس أندية أبطال الدوري عام 1996، ثم توج بعدها بعام ببطولة كأس السوبر الإفريقي. بالإضافة إلى الفوز مع منتخب مصر ببطولة بطولة كأس العرب عام 1992، وكأس العالم العسكرية عام 1993.

ترتيب الزمالك في هذه النسخة من الدوري

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدمك بنادي الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، وذلك من ضمن 27 مباراة خاضهم الفارس الأبيض في بطولة الدوري العام، حيث استطاع تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 7مباريات، بينما لم يخسر سوى مبارتيين فقط، بينما يحتل النادي الأهلي وصافة الدوري برصيد 43 نقطة، من ضمن 21 مباراة، استطاع المارد الأحمر خلالهم الفوز ب 13مباراة، وتعادل في 6مباريات وخسر في مبارتيين.

ساسي يلمح للعودة

أثار فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن ارتدى اللاعب قميص الفارس الأبيض من جديد خلال قيامه بأداء بعض التمرينات.

ونشر فرجاني ساسي صورة عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام" بقميص نادي الزمالك ، الأمر الذي أثار الجدل عبر منصات التواصل الإجتماعي حول إمكانية عودة ساسي لصفوف الفارس الأبيض.