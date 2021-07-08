سوسن حافظ :انتهاء مشكلة تموين الدخيلة..وإنشاء مراكز خدمات تموينية بإجمالي عدد ٤٦ شباك بالاسكندرية

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دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء النائبة سوسن حافظ بوكيل وزارة التموين فى الاسكندرية

استخراج البطاقات التموينية

واكدت النائبة سوسن حسني، عضو مجلس النواب، أنها ناقشت مع وكيل الوزارة سرعة إنجاز وإصدار البطاقات التموينية للمواطنين،حيث أكد استقبال طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية أول مرة و بدل فاقد و تالف من خلال المراكز التموينية بجميع أحياء الاسكندرية، وأنه كلف رؤساء المكاتب بسرعة إنجاز وإصدار البطاقات وتسليمها لأصحابها فى غضون ايام قليله .

واوضحت النائبة سوسن حسني، أن وكيل الوزارة أشار خلال اللقاء إلى أن مكاتب التموين تقوم بالرد على استفسارات و توعية المواطنين بحقوقهم، كما تم خلال اللقاء مناقشة توفير حصص اسطوانات البوتوجاز والدقيق للمخابز، مع مراقبة الاسواق ومتابعة الاسعار.

مشكلة تموين الدخيلة

واوضحت سوسن حسني، أن وكيل الوزارة أكد القضاء على مشكلة تموين الدخيلة و المنتزه ثاني(سوق الثلاثين) و انشاء مراكز خدمات تموينية بإجمالي عدد ٤٦ شباك خدمة، موضحا توفير الخبز و السلع الغذائية المختلفة بالمصايف و توفير السلع الاستراتيجية بالمحال التموينيه والجمعيات الاستهلاكيه.