/639537/أسامة-الهادي-يطرح-كليب-لسة-فيا-حيل--في-هذا-الموعد

يستعد الفنان أسامة الهادي بعد غياب 3 سنوات لطرح كليب جديد بعنوان «لسا فيا حيل»، إذ كانت آخر عمل قدمه هو أغنية «الرد مابيوصلش ليه» في عام 2017.

دوت الخليج يكشف عودة أسامة الهادي للغناء من جديد

شوق أسامة الهادي جمهوره لأغنيته الجديدة «لسة فيا حيل» من خلال طرح مقطع فيديو قصير تبلغ مدته 30 ثانية، نال إستحسان الكثير من متابعيه.

ويتعاون أسامة الهادي مع الموزع الموسيقي هادز في فيديو كليب «لسة فيا حيل»، والذي من المقرر طرحه في يوم 10 من شهر يوليو المقبل.

«لسه فيا حيل» من كلمات وألحان وغناء أسامة الهادي وتوزيع هادز ومن إنتاج شركة L’Arc Productions محمد فيصل وشريف مجدي والفيديو كليب من إخراج أسامة الهادي ويشاركه في الأغنية فريق الرقص سواجرز.

نبذة عن حياة أسامة الهادي

أسامة الهادى مغني وممثل مصرى، ولد في عام 1989، إشتهر بغناء إعلان دايما مع بعض وألبوم يوما ما هطير، بدأ رحلتة مع التمثيل من خلال مسلسل الأب الروحي بعد عدة ورش تمثيل، ومن أشهر أغنياته "أخ وصاحب وصديق" و"الرد مبيوصلش ليه" و"متأكدة" و"كام ذكرى متسابة" مع الفنان هاني عادل، و"أنا بطل حياتي" مع زاب ثروت، ولدى أسامة ألبوم واحد بعنوان "يومًا ما هطير".

شارك في العديد من الأعمال الدرامية منهم لعبة "نيوتن" مع الفنانة منى ذكي والفنان محمد ممدوح ومحمد فراج الذي طرح في رمضان المنقضي، كما شارك في مسلسل "كلبش" أمام الفنان الكبير أمير كرارة، ومسلسل "لمس أكتاف" بجانب الفنان ياسر جلال

أسامة الهادي يتألق في لعبة نيوتن

وشهد أسامة الهادي وهج تألقه من خلال مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، وأسامة الهادي، ومايان السيد، والممثل الأمريكي آدم الشرقاوي، ومن تأليف ورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبد الناصر، ومحمد الشخيبي، وعمار صبري، وإخراج تامر محسن، ومن إنتاج «ميديا هب سعدي- جوهر».