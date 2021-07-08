/639547/الرئيس-السيسي-تحقيق-التقدم-والنهضة-لن-يتم-دون-تمكين-حقيقي-للمرأة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” تتشرف مصر برئاسة الدورة الثامنة من فعاليات المؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، والتى تقام فى العاصمة الإدارية الجديدة، التى تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التى تتسع للجميع.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: لن تتحقق التنمية دون تمكين حقيقي للمرأة

وتابع الرئيس السيسي حديثه قائلًا:” مصر لم تدخر جهدًا للمنظمة، وستسعى على مدار العامين المقبلين خلال رئاستها للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمراة، العمل على محورين أساسيين هما، التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق وإرساء قيم المساواة بين الجنسين، والأخرى مكافحة التعديات السلبية من الإرهاب والتطرف.

الرئيس السيسي: أمامنا الكثير لنقدمه لتحقيق تمكين حقيقي للمرأة

وأضاف:”الغاية الأساسية التى ننشدها جميعًا، لتحقيق التقدم والنهضة فى دولنا، ولكن ذلك يتم دون تمكين حقيقي للمرأة فى كافة مجالات الحياة”.

واستكمل حديثه قائلًا:” أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته معظم دولنا فى مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلا أنه مازال هناك الكثير من العمل فى هذا المجال يمكن إنجازه، حتى تتمتع المرأة بمكانتها اللائقة فى المجتمع.