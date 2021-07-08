/639548/الرئيس-السيسي الدولة-وجهت-اهتمام-خاص-بالمرأة-للحد-من-تداعيات-أزمة-كورونا-عليها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية حرصت ومنذ اللحظة الأولى عند وضع خطط عملها وسياساتها للتعامل مع جائحة كورونا، على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعياتها على المرأة.

منظمة التعاون الإسلامي

جاء ذلك خلال إفتتاحه اليوم المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، مضيفًا:” أن الاستثمار فى الإنسان هو الاستثمار الأهم، موضحا أن المرأة تمثل إحدي أكثر الفئات تأثرا من مثل تلك الأزمات.

واستشهد الرئيس السيسي، بقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم، قائلا: "استوصوا بالنساء خيرا"، "اتقوا الله في النساء".

وتابع الرئيس السيسي، :" إننا اليوم أمام فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة في الإسلام، وذلك عبر تعاون دولنا في هذا المجال، وتسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من معدلات وصول المرأة إلى المواقع القيادية وتمكينها في جميع المجالات".