/639542/الرئيس-السيسي-ديننا-الحنيف-أعطي-المرأة-حقوقها-منذ-أكثر-من-1400-عام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته معظم دولنا فى مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلا أنه مازال هناك الكثير من العمل فى هذا المجال يمكن إنجازه، حتى تتمتع المرأة بمكانتها اللائقة فى المجتمع.

المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي جاء ذلك خلال خلال إفتتاحه المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، مضيفا :” اننا اليوم أمام فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة فى الإسلام، وذلك عبر التعاون فى هذا المجال، والعمل على تسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي من معدلات وصول المرأة إلى المواقع القيادية وتمكينها فى جميع المجالات". وتابع الرئيس السيسي، أن كل ذلك من أجل التوضيح للعالم أجمع حقيقة أن ديننا الحنيف أعطي للمرأة حقوقها منذ أكثر من 1400 عام.

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