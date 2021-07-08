مايا مرسي بلسان كل إمرأة تشكر الرئيس السيسي على العهد الذهبي للمرأة...

أكدت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن مصر أصبحت رمزا لتحقيق الاستقرار والتنمية، قائلة: "نحن أمة تبني ولا تهدم ولا تعادي ولا تعتدي".

وشكرت "مايا"، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المساند لدور المرأة المصرية والداعم لها والمدافع عن حقوقها إيمانا بأن تمكين المرأة واجبا وطنيا.

وتابعت، أنه خلال عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تم كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى المناصب القيادية وإصدار التشريعات المناصفة للمرأة وتوفير السكن اللائق بها.