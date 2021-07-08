وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول متابعة الاعتماد الدولي لمعامل الجامعات المصرية

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والقائم بأعمال مدير وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول متابعة دعم وتأهيل المعامل بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي لأربع جامعات (القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وكفر الشيخ) التي حصلت على مشاريع دعم وتأهيل للاعتماد الدولي "الدورة الثانية عشرة".

أوضح التقرير أن البدء في هذه المشروعات تم في نوفمبر 2020، وسوف يتم الانتهاء منها في مايو 2022 ، بتمويل يصل إلى حوالي 25.5 مليون جنيه، بنسبة تمويل 60% من الوزارة و40 % من الجامعة.

وصرح د.محمود وفيق القائم بأعمال مدير إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي ورئيس الفريق المشكل من أساتذة الجامعات والخبراء في تأهيل واعتماد المعامل الدولية، بأن الفريق قام بزيارة دعم فني ومتابعة لمعامل جامعة القاهرة، وعددها 5 معامل، هي معمل المناعة، ومعمل السيتوجينتكس (الوراثة الخلوية) بمعهد الأورام، والمعمل المرجعي لفحوصات خلايا الدم المناعية بمركز خدمات نقل الدم بكلية الطب، ومعمل وحدة التشخيص الجزيئي للأمراض بكلية الطب البيطرى، ومعمل تطبيقات الليزر والنانوتكنولوجي في العلوم الحيوية الضوئية بمعهد الليزر، والتي تم تمويلها بإجمالي مبلغ 8.7 ملايين جنيه، بنسبة 60% من وحدة المشروعات و 40% من جامعة القاهرة؛ لتصل المعامل التي تم اعتمادها بجامعة القاهرة إلى 21 معملًا معتمدًا دوليًّا، بإجمالي تمويل مبلغ 20 مليون جنيه.

كما قام الفريق بزيارة معامل جامعة الإسكندرية، وعددها معملان، هما معمل القياسات الدقيقة والاختبارات الرقمية بكلية طب الأسنان، ومعمل وحدة متبقيات المبيدات المعمل المركزي بالمعهد العالي للصحة العامة، والتي تم تمويلها بإجمالى مبلغ 4.8 ملايين جنيه، بنسبة 60% من وحدة المشروعات و 40% من جامعة الإسكندرية؛ لتصل المعامل التي تمويلها فى الجامعة إلى 16 معملًا، بإجمالي مبلغ 14.5 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن الزيارة الثالثة كانت لمعمل مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والذي تم تمويله بإجمالي مبلغ 1.5 مليون جنيه، بنسبة 60% من وحدة المشروعات، و 40% من جامعة عين شمس؛ لتصل المعامل التي تمويلها من وحدة المشروعات إلى 14 معملًا بإجمالي 12 مليون جنيه.

كما كانت الزيارة الرابعة لمعامل جامعة كفر الشيخ، وعددها 3 معامل، طبقًا للمواصفات الدولية "ISO 15189/2012" وهي معمل السموم، ومعمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية، ومعمل التدفق الخلوى بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، بإجمالي مبلغ 4.2 ملايين جنيه مصري، مع متابعة المشروعات السابقة الممولة من وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، وعددها 9 معامل طبقًا للمواصفات الدولية الأيزو" ISO 17025/2017 "

وحصلت جامعة كفر الشيخ على 12 مشروعًا لتأهيل المعامل للاعتماد بكليات الزراعة، والطب البيطري، وعلوم الثروة السمكية والمصايد، والطب، حيث تم تمويل هذه المعامل بإجمالي مبلغ 12 مليون جنيه، بنسبة 60% من وحدة المشروعات و 40% من جامعة كفر الشيخ.

ومن جانبه أشار د.الصاوي أحمد خبير الجودة والاستشاري بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، أن الهدف من هذه الزيارات هو التحقق من تطبيق هذه المعامل لمعايير الجودة العالمية، وتلبيتها لاحتياحات البحث العلمي وسوق العمل، سواء على المستوى المحلي والدولي، وتساعد الباحثين في تحقيق الأهداف العلمية من أبحاثهم طبقًا للمواصفات الطبية "ISO 15189/2012" والمواصفات غير الطبية "ISO 17025/2017 ".