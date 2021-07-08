تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن قيام كافة أجهزة الدولة على تطوير الصناعة التكنولوجية المتقدمة وإتجاه الدولة إلى التحول الرقمى والإعتماد على الوثائق والمحررات المؤمنة ، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ووزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل .
ويعتبر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية من أكبر الكيانات العالمية فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة الخاصة بإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية بأنواعها ، وفى ضوء توجيهات السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أثناء إفتتاح المجمع فى أبريل الماضى بإستخدام المجمع كنواة ولبنة لتوصيل كافة الخدمات والمنتجات المؤمنة والذكية إلى كافة قطاعات الدولة ، وكذا توفير منافذ تقديم الخدمات لأفراد المجتمع المصرى .
يهدف البروتوكول إلى بناء بيئة خدمية فعالة لجميع الفئات والمستويات فى ضوء متطلبات خطط التنمية والتحول الرقمى من خلال دعم كافة الجهات بحلول تقنية متقدمة ومتكاملة إبتكرت خصيصاً لتلائم إحتياجاتهم بجودة فائقة ، لتعزز قدراتهم على إنهاء خدماتهم فى أسرع وقت وبأعلى جودة وكفاءة وأقل مجهود وتكلفة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.