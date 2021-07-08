محافظ المنيا: يجرى تنفيذ 219 مشروعا لمياه الشرب ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه جارى العمل فى تنفيذ 219 مشروعا لمياه الشرب، وذلك من خلال إنشاء محطات للمياه، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات بأقطار مختلفة، بتكلفة تصل الى مليار و419 مليون جنيه.





جاء ذلك فى إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالى 192 قرية، بـ 757 تابعا.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدورى، لدراسة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وبحضور، عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسى) ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثل جهاز التعمير، ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

وقال المحافظ، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة وسوف يجنى ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية، موجهاً بالمتابعة الجدية، لكافة المشروعات الجارى تنفيذها، وموكداً اننا جميعاً فى مركب واحد وشركاء فى المبادرة، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالى فى الريف المصرى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على جميع المعوقات، والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع بشكل تفصيلى، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وراجع المحافظ مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمنى، مشيراً الى انه تم توفير الأراضى لأكثر من 90٪؜ من محطات الرفع، والمعالجة، وجارى توفير باقى الأراضى، مشدداً على الجهات المختلفة بان المشروعات لا تقبل أى تقصير أو تأخير من قبل أى جهة فى تنفيذ الجدول التنفيذى للمشروعات، وشدد على ان مشروعات المياه والصرف، توليها الدولة اهتماماً كبيراً بما تمثله من اولوية قصوى للمواطنين.

