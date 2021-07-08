محافظ المنيا: يجرى تنفيذ 219 مشروعا لمياه الشرب ضمن مبادرة حياة كريمة

جاء ذلك فى إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالى 192 قرية، بـ 757 تابعا.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدورى، لدراسة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وبحضور، عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسى) ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثل جهاز التعمير، ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.
وقال المحافظ، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة وسوف يجنى ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية، موجهاً بالمتابعة الجدية، لكافة المشروعات الجارى تنفيذها، وموكداً اننا جميعاً فى مركب واحد وشركاء فى المبادرة، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالى فى الريف المصرى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على جميع المعوقات، والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.
واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع بشكل تفصيلى، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وراجع المحافظ مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمنى، مشيراً الى انه تم توفير الأراضى لأكثر من 90٪ من محطات الرفع، والمعالجة، وجارى توفير باقى الأراضى، مشدداً على الجهات المختلفة بان المشروعات لا تقبل أى تقصير أو تأخير من قبل أى جهة فى تنفيذ الجدول التنفيذى للمشروعات، وشدد على ان مشروعات المياه والصرف، توليها الدولة اهتماماً كبيراً بما تمثله من اولوية قصوى للمواطنين.
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