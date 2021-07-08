القوى العاملة: تعيين 752 شابا.. منهم 26 من ذوى الهمم بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 752 شابًا، منهم 26 من ذوى الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1266 شابا، فضلاً عن توفير 537 فرصة عمل.





وقال سعفان، فى بيان لها، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 859 عاملاً، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وقامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع منحتى مولود بإجمالى 4 آلاف جنيه، و5 آلاف جنيه لإجراء عملية جراحية كبرى لعامل.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبدالراضى مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أشار فيه إلى أنه خلال يونيو الماضى قامت المديرية بحفظ 17 ترخيص عمل للأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 9 أجانب آخرين يعملون فى نطاق المحافظة.

وأشار عبدالراضى إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 388 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 82 محضرًا، وعمل ندوتين توعية للعاملين.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 114 منشأة، وأسفر عن تحرير 23 محضرًا سلامة وصحة مهنية، وعمل 3 ندوات توعية فى نفس المجال، كما تم متابعة 80 منشأة يعمل بها 8943 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المديرية تلقت 125 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 34 منها وديًا فى مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانونى تجاه 49 شكوى، وتبقى 42 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.