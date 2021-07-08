عاجل.. السيسى: مصر تسعى لمكافحة التداعيات السلبية للإرهاب على المرأة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمته فى المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة، أن مصر حرصت على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعيات جائحة كورونا على المرأة.

وأكد السيسى أن مصر حرصت على حماية المرأة من العنف وتوفير الحماية الاجتماعية لها، وأن منظمة تنمية المرأة تسعى لحماية حقوق المرأة والنهضة بأحوالها.

وأشار إلى أن مصر تسعى خلال رئاستها للدورة الثامنة للمؤتمر للتمكين الاقتصادى للمرأة، ولمكافحة التداعيات السلبية للإرهاب على المرأة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأنه من المنتظر أن يشهد المؤتمر إطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم فى مصر، وهى أول منظمة دولية متخصصة فى إطار منظومة التعاون الإسلامى لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالهن فى كل الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية.