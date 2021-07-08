/639531/نواب-تنسيقية-شباب-الأحزاب-يطالبون-بتعميم-مشروع-الهوية-البصرية-بكل-محافظة

التقي نواب البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بديوان عام المحافظة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء نواب تنسيقية شباب الاحزاب بمحافظ الاسكندرية

وضم اللقاء النواب نادر مصطفي رئيس الوفد البرلماني للجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب وكيل اللجنة، والنائبة منال هلال عضو مجلس النواب، والنائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ.

وقال النائب الدكتور نادر مصطفى، رئيس الوفد البرلمانى وكيل لجنة الإعلام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أن مجتمع الإسكندرية راقى وأن زيارة دار الأوبرا فى أولى ايام زيارة الوفد البرلمانى بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وقيادات وزارة الآثار والمحافظة، شهدت تنظيما رائعا واستقبالا حافلا أبهر الجميع سواء أهالى الإسكندرية أو الوافدين من المحافظات الأخرى، اوالاجانب واداء الفرق والفنانين متميز، لافتا إلى أنهم يعملون بأبسط الإمكانيات.

الثقافة والاوبرا

وأكد النائب نادر مصطفي، رئيس الوفد البرلماني، أن ملف السياحة والاثار يعد على رأس أولويات اللجنة وقد ركزنا فى الزيارة على ذلك، خاصة وأن الاسكندرانيه يعشقون الثقافة والاوبرا والفن والمسرح عموما لأنهم نشأوا وتربوا على ذلك ولديهم إرث يحبون الثقافة والاوبرا.

واضاف "مصطفى " أن اللجنهة زارت المتحف اليونانى ووقفت على العمل الجارى فيه، حيث يتم على قدم وساق وتم رصد مايقرب من ٥٠٠ مليون جنيه لتطويرة وقد استهدفت اللجنه ذلك وكان ضمن توصياتها.

منطقة ابو مينا الأثرية

وتالع النائب نادر مصطفي ،أن اللجنة زارت منطقة ابومينا الاثريه وشددنا على ضرورة أنقاذ المنطقه من ارتفاع منسوب المياه الجوفيه وتم تركيب طلمبات لرفع المياه الجوفيه ودعمنا ذلك للتطوير حيث أن تلك المنطقة ضمن المناطق التابعة لليونسكو وذات طابع أثرى دينى وسياحى.

مشروع الهوية البصرية

وتسائل النائب محمد اسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،عن مشروع الهويه البصرية مطالبا بتعميمه بكل محافظة.

وطالب النائب رامى جلال عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن الإسكندرية عقب ثورة يناير شهدت ماشهدته مصر من قبل الجماعات المتشددة فى محاولة لإضعاف اطراف الدولة وضرب التنوير.

وأوضح "جلال"أن هناك تطور كبير فى الملف الثقافى وشدد على عدم ترك المجال الى استمرار العشوائية فى البناء كما حدث فى الماضى وإعادة الرونق الجمالى للإسكندرية.

وتسائلت النائبة منال هلال عضو لجنة الإعلام وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن آليات الحفاظ على مشروع بشاير الخير بالإضافة إلى ضرورة وضع لوحات إرشادية والوسائط وتسليط الضوء الاعلامى على منطقة ابومينا الأثرية.