/639526/مدرب-الدنمارك-خرجنا-من-اليورو-بطريقة-غريبة-وظالمة

حقق منتخب إنجلترا الفوز على منتخب الدنمارك، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوربية "يورو 2020، وبتلك النتيجة ودع منتخب الدنمارك البطولة بعدما قدموا مستوى رائع في مشوارهم في بطولة يورو 2020، كما تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي البطولة أمام منافسه التقليدي منتخب إيطاليا.

تصريحات مدرب الدنمارك

وعبر كاسبر يولماند المدير الفني لمنتخب الدنمارك عن غضبه بسبب خروجه من البطولة قائلا: "لا أريد التحدث عن المباراة وأنا في هذه الحالة، ولكننا نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب تلك المباراة".

وتابع: "كنا على وشك التأهل إلى نهائي البطولة، ولكنا الحكم قام باحتساب ضربة جزاء لصالح المنافس بطريقة غريبة وغير مستحقة".

وأضاف: "الحكم احتسب علينا ركلة جزاء غير صحيحة، وأهدى الفوز لمن لا يستحق، لاننا كنا على وشك التأهل إلى نهائي البطولة".

ويعرض دوت الخليج أحداث المباراة:

تفاصيل المباراة

انتهت مباراة منتخب الدنمارك ومنتخب إنجلترا في منافسات الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020، بهزيمة منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف، حيث استطاع منتخب الدنمارك التقدم في المباراة، ثم تعادل بعدها منتخب إنجلترا عن طريق خطأ من لاعب الدنمارك، حيث قام بتسجيل هدف عكسي، تسبب في فقدان منتخب الدنمارك التقدم في نتيجة المباراة، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

لجأ المنتخبين إلى الوقت الإضافي، واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح المنتخب الإنجليزي، وقام بتنفيذها هاري كين نجم منتخب إنجلترا وفريق تونتنهام، واستطاع شمايكل حارس مرمى المنتخب الدنماركي من التصدي لها، قبل أن تعود إلى كين ويقوم بوضعها في الشباك، ثم انتهت المباراة بتلك النتيجة، وخرج على إثرها منتخب الدنمارك من البطولة، بينما تأهل منتخب إنجلترا إلى مباراة النهائي أمام منتخب إيطاليا.

تشكيل منتخب انجلترا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: كالفين فيليبس - ديكلان رايس - ماسون ماونت

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - بوكايو ساكا - هارى كين

تشكيل منتخب الدنمارك

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - سيمون كايير - فيسترجارد

خط الوسط: ديلانى - هويبرج - ماهيلي - ستريجز

خط الهجوم: كاسبر دولبيرج - دامسجارد - برايثوايت