/639525/صعبة-تامر-حسني-يعلن-موعد-طرح-أحدث-أغانيه

أعلن الفنان المصري تامر حسني عن موعد طرح كليبه الجديد الذي يحمل اسم «صعبة»، ليكون إطلاقه خلال أيام قليلة من الآن.

دوت الخليج يكشف موعد طرح كليب الفنان تامر حسني الجديد بعنوان «صعبة».

تامر حسني يروج لكليبه الجديد بصورة من الكواليس

نشر حسني صورة من كواليس الكليب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها مشوقًا جمهوره قائلًا: "كليب صعبة خلال أيام إن شاء الله".

ومن المتوقع أن يلاقي كليب «صعبة» قبول وإعجاب الجمهور، مثله مثل غيره من أعمال تامر حسني، فاعتاد متابعيه على نجاحه في كافة أعماله الفنية.

ويعيش الفنان تامر حسني حاليًا فترة توهج فني، بعدما حقق فيلم الجديدة «مش أنا» نجاحًا ساحقًا، واكتسح شباك التذاكر بأعلى إيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائية.

قصة فيلم «مش أنا»

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

أبطال فيلم «مش أنا» لتامر حسني

فيلم «مش أنا» يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.