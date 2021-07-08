المنتخب الأولمبى يخوض مرانه بالمعسكر المفتوح اليوم استعداداً لأولمبياد طوكيو.. تفاصيل

/639522/المنتخب-الأولمبى-يخوض-مرانه-بالمعسكر-المفتوح-اليوم-استعدادا-لأولمبياد-طوكيو-تفاصيل

يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، اليوم الخميس ، مرانه الثانى بمعسكره المفتوح استعداداً للسفر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة اسبانيا يوم 22 يوليو الجارى ثم الأرجنتين يوم 25 وأستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل المران:

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، على أن يكون المعسكر مفتوحا اليوم وغدا، قبل أن يتم غلق المعسكر بداية من الجمعة وحتى موعد السفر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد.

ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات اليوم جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في الأولمبياد، ماعدا لاعبى الأهلى الستة وهم محمد الشناوى وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق وصلاح محسن.

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وكان أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الحصول على المركز الرابع مرتين في أولمبياد 1928 مع المدرب الاسكتلندي جيمس ماكري، وفي دورة 1964 مع اليوغسلافي جوزيف فاندلر

وشارك منتخب مصر لكرة القدم في 11 نسخة بالأولمبياد، وقاده مدربون مصريون في 4 نسخ فقط

توفيق عبد الله 1952

تولى توفيق عبد الله قيادة منتخب مصر في أولمبياد هلسنكي 1952، وخرج من الدور الأول بعد الفوز على شيلي 5-4، والخسارة من ألمانيا الشرقية 3-1

عبده صالح الوحش 1984

قاد الوحش المنتخب المصري للتأهل لربع النهائي في أولمبياد لوس أنجيليس عام 1984، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف إيطاليا المتصدر، لكن الفراعنة خسروا في ربع النهائي أمام فرنسا 2-0

محمود سعد 1992

قاد سعد المنتخب المصري في أولمبياد برشلونة 1992، وخرج الفراعنة من الدور الأول بعد الخسارة من قطر 1–0، وإسبانيا 2-0، وحقق فوزا وحيدا على كولومبيا 4-3