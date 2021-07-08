رقم تليفون بنك cib واعرف اقرب فرع بنك cib

يسأل العملاء عن اقرب فرع بنك cib منذ صباح اليوم الخميس الموافق 8 يوليو بجانب رقم تليفون بنك cib حيث أن اقرب فرع بنك cib يمكن تحديده من موقع CIB بكل سهولة أو من خلال خدمة عملاء بنك Cib .

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