عاجل.. السيسى يصل إلى مقر افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أنه من المنتظر أن يشهد المؤتمر إطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم فى مصر، وهى أول منظمة دولية متخصصة فى إطار منظومة التعاون الإسلامى لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالهن فى كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية.

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