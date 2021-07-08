عاجل.. السيسى يفتتح المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المؤتمر بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر إطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم فى مصر، وهى أول منظمة دولية متخصصة فى إطار منظومة التعاون الإسلامى لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض باحوالها فى جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الاسلامية.

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